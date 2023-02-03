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İzmir'e kar yağdı
İzmir'e kar yağdı
İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bornova'nın Beşyol Mahallesi kar yağışının... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T18:23+0300
2023-02-03T18:23+0300
2023-02-03T18:23+0300
yaşam
izmir
kar
kar yağışı
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İzmir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı bazı noktaları beyaza bürürken Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi'nde kartpostallık manzaralar oluştu. İzmir'de yaşayan gençler ise kartopu oynamak için buraya gelerek karın keyfini çıkardı.Öte yandan kar yağışı Tire ilçesinde de bazı noktalarda etkili oldu.
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izmir, kar, kar yağışı
İzmir'e kar yağdı
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İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bornova'nın Beşyol Mahallesi kar yağışının ardından beyaza bürünürken gençler kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.
İzmir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı bazı noktaları beyaza bürürken Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi'nde kartpostallık manzaralar oluştu.
İzmir'de yaşayan gençler ise kartopu oynamak için buraya gelerek karın keyfini çıkardı.
Öte yandan kar yağışı Tire ilçesinde de bazı noktalarda etkili oldu.