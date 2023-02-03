https://sputniknews.com.tr/20230203/izmire-kar-yagdi-1066543914.html

İzmir'e kar yağdı

İzmir'e kar yağdı

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bornova'nın Beşyol Mahallesi kar yağışının... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T18:23+0300

2023-02-03T18:23+0300

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yaşam

izmir

kar

kar yağışı

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İzmir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı bazı noktaları beyaza bürürken Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi'nde kartpostallık manzaralar oluştu. İzmir'de yaşayan gençler ise kartopu oynamak için buraya gelerek karın keyfini çıkardı.Öte yandan kar yağışı Tire ilçesinde de bazı noktalarda etkili oldu.

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izmir, kar, kar yağışı