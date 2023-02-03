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İnan Kıraç’ın 45 milyon euroyu dolandırıcılara nasıl kaptırdığı ortaya çıktı
İnan Kıraç’ın 45 milyon euroyu dolandırıcılara nasıl kaptırdığı ortaya çıktı
Kıraça Holding’in sahibi İnan Kıraç’ın 4.1 milyon euro olarak açıkladığı dolandırıcılık vakasında kaptırdığı paranın çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T12:54+0300
2023-02-03T12:54+0300
yaşam
dolandırıcılık
dolar
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
inan kıraç
fransa
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İş insanı İnan Kıraç’ın, Fransa'dan aranarak dolandırıldığı olayda kaybettiği paranın gerçek miktarı ortaya çıktı. Kıraç, dolandırıldığı miktarın 4,1 milyon euro olduğunu söylemişti ancak Fransız yargısına yansıyan kayıtlara göre, 45 milyon euro dolandırıldığı öğrenildi.T24 yazarı Cansu Çamlıbel, bugünkü, “İnan Kıraç’ın sakladığı 45 milyon Euro'luk gerçek!” başlıklı yazısında, tüm zamanların en büyük dolandırıcılarından biri olan Gilbert Chikli’nin İnan Kıraç’ı dolandırmasına dair detayları yazdı.Gazeteci Evan Ratliff’in Amerikan podcast platformu Wondery’nin “Persona: The French Deception” adlı podcast serisinin 4 Temmuz 2022’de yayınlanan altıncı bölümünde İnan Kıraç’tan bahsedildiğini aktaran Çamlıbel, “Gazeteci Ratliff, birkaç yıl önce Türkiye medyasını da epey meşgul eden İsrail asıllı Fransız Gilbert Chikli’nin bildiğimiz hikayesini kazıya kazıya gün yüzü görmemiş pek çok detaya ulaşmış” dedi.“Chikli’nin Anthony Lasarevitsch ile birlikte 2015-2017 arasında dönemin Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian taklidi yaparak dünyaca ünlü iş insanları ve din adamlarından para kopardığını biliyoruz” diyen Çamlıbel, “Chikli’ye en çok para kaptıran üç meşhurdan birinin Türk iş insanı İnan Kıraç olduğunu da elbette biliyoruz” ifadelerini de kullanarak olayın detaylarını hatırlattı.Çamlıbel, şöyle yazdı:Çamlıbel, olayla ilgili eline geçen mahkeme tutanağında şu ifadelerin yer aldığını aktarıyor:
https://sputniknews.com.tr/20190228/inan-kirac-4-1-milyon-euro-dolandirici-nasil-verdigi-belli-oldu-1037918101.html
https://sputniknews.com.tr/20221206/dolandirici-yakalanmadan-once-vatandaslari-uyarmis-hicbir-devre-mulk-1-milyon-tl-etmez-1064235446.html
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dolandırıcılık, dolar, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, inan kıraç, fransa, jean-yves le drian

İnan Kıraç’ın 45 milyon euroyu dolandırıcılara nasıl kaptırdığı ortaya çıktı

12:54 03.02.2023
© Fotoğraf : Twitterİnan Kıraç
İnan Kıraç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Kıraça Holding’in sahibi İnan Kıraç’ın 4.1 milyon euro olarak açıkladığı dolandırıcılık vakasında kaptırdığı paranın çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.
İş insanı İnan Kıraç’ın, Fransa'dan aranarak dolandırıldığı olayda kaybettiği paranın gerçek miktarı ortaya çıktı. Kıraç, dolandırıldığı miktarın 4,1 milyon euro olduğunu söylemişti ancak Fransız yargısına yansıyan kayıtlara göre, 45 milyon euro dolandırıldığı öğrenildi.
T24 yazarı Cansu Çamlıbel, bugünkü, “İnan Kıraç’ın sakladığı 45 milyon Euro'luk gerçek!” başlıklı yazısında, tüm zamanların en büyük dolandırıcılarından biri olan Gilbert Chikli’nin İnan Kıraç’ı dolandırmasına dair detayları yazdı.
Gazeteci Evan Ratliff’in Amerikan podcast platformu Wondery’nin “Persona: The French Deception” adlı podcast serisinin 4 Temmuz 2022’de yayınlanan altıncı bölümünde İnan Kıraç’tan bahsedildiğini aktaran Çamlıbel, “Gazeteci Ratliff, birkaç yıl önce Türkiye medyasını da epey meşgul eden İsrail asıllı Fransız Gilbert Chikli’nin bildiğimiz hikayesini kazıya kazıya gün yüzü görmemiş pek çok detaya ulaşmış” dedi.
İnan Kıraç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2019
DÜNYA
'İnan Kıraç'ın 4.1 milyon euro'sunu dolandırıcıya nasıl kaptırdığı belli oldu'
28 Şubat 2019, 07:44
Chikli’nin Anthony Lasarevitsch ile birlikte 2015-2017 arasında dönemin Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian taklidi yaparak dünyaca ünlü iş insanları ve din adamlarından para kopardığını biliyoruz” diyen Çamlıbel, “Chikli’ye en çok para kaptıran üç meşhurdan birinin Türk iş insanı İnan Kıraç olduğunu da elbette biliyoruz” ifadelerini de kullanarak olayın detaylarını hatırlattı.
Çamlıbel, şöyle yazdı:
“Gilbert Chikli Fransa Savunma Bakanı Le Drian'mış gibi yaparak İnan Kıraç’ı arayıp Suriye’de IŞİD’e esir düşen iki Fransız gazeteci için ödenecek fidye için yardım istemişti. Hazır nişanını taşıdığı Fransız devletine jest yapma fırsatı ayağına kadar gelmişti, Kıraç da hiç düşünmeden kesenin ağzını açmıştı. Üst düzey bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya olduğuna milyonlarca avroyu Chikli’nin verdiği hesap numaralarına gönderdikten haftalar sonra uyanmıştı. Zira telefondaki sesin vadettiği ‘geri ödeme’ bir türlü yapılmıyordu. Gilbert Chikli 2017’de gittiği Ukrayna’da tutuklandıktan sonra Fransa’ya iade edildi ve cezaevine koyuldu. Yargılama sürecini takip eden Fransız medyası Chikli’nin toplamda 80 milyon euro vurgun yaptığını, bu rakamın yarısından fazlasını ise İnan Kıraç’tan kopardığını iddia ediyordu. Kıraç ise o dönem ısrarla Fransız medyasının işi abarttığını, Chikli’ye kaptırdığı paranın sadece 4,1 milyon euro olduğunu söyleyip durdu. ‘The Fat One’ isimli bölümün 25. dakikasında İnan Kıraç’ın Chikli’ye İngilizce olarak ‘Hayır dostum, gayet iyi anlıyorum. Parayı biraz gecikmeli gönderiyorum. Paranın geri ödemesi Fransız hükümeti tarafından ne zaman yapılacak?’ diyen sesini duyuyoruz. Gazeteci Ratliff ses kaydını kendisine ulaştıran kaynağı konusunda ipucu vermiyor. Ancak bu kayıtları Kıraç’ın dolandırıldığını anladıktan sonra bizzat kendisinin yaptığını ve Fransız makamlara teslim ettiğini anlatıyor. Ratliff mahkeme kayıtlarına göre Kıraç’ın Fransız makamlarına bildirdiği para transferlerinin toplamda 50 milyon ABD dolarını aştığını da ekliyor.”
Çamlıbel, olayla ilgili eline geçen mahkeme tutanağında şu ifadelerin yer aldığını aktarıyor:
“Muhataplarının gerçek kimliğinden şüphelenen İnan Kıraç, dolandırıcılarla yaptığı son telefon görüşmelerinin ses kaydını yaptı. Bu ses kayıtları üzerinden ses karşılaştırması yapıldı. Müfettişler, Nijer olaylarında Jean Yves Drian kılığına giren sesin, İnan Kıraç ve Landes CCI ile temasa geçen dolandırıcınınkiyle benzerliğini hemen fark ettiler. 12 Ocak 2017’de İnan Kıraç'ın avukatı Osman İlkan Koyuncu dinlendi ve müvekkili adına X hakkında suç duyurusunda bulundu. İnan Kıraç'ın uğradığı fiili zarar 47.430.000 ABD Doları veya olayların meydana geldiği tarihteki EUR/USD kuru üzerinden yaklaşık 45 milyon Euro tutarındadır.”
Adana merkezli 33 ilde devre mülklerini satmak isteyen kişileri 20 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden 12’si, tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Okan Onat’ın, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine röportaj verdiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
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