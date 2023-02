Gazeteci Başaran: 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu

“Yeni sisteme göre seçim barajı söz konusu. 6’lı masada baraj sıkıntısı olmayan 2 parti var. Her ne kadar oyları az da olsa onlar da masada olduklarından dolayı mecliste olmak isteyecekler. İYİ Parti ve CHP’yi bir kenara koyduğumuzda geriye kalan 4 parti hangi partiden hangi listelerden girecek? Bir de masanın altında HDP var. Seçim tarihi açıklandıktan sonra her partinin kendi içindeki listeler savaşı olduğu gibi 4 partinin de hangi partilerden listelere gireceğinin pazarlığı söz konusu. Bir yandan milletvekili pazarlığı var, bir yandan da her ne kadar 6’lı masa güçlendirilmiş parlamenter sistem dese de seçim sabahı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmiyor. Ertesi gün öyle bir şey olmayacaksa Meral Hanım ben başbakanım dedi ama başbakanlık koltuğu yok ortada. Peki, Meral Hanım’ın pozisyonu ne olacak? Kemal Beyin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Meral Hanım en az Kemal Bey kadar yetki istiyor.”