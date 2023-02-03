https://sputniknews.com.tr/20230203/gazeteci-basaran-6li-masanin-cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-1066534958.html

Gazeteci Başaran: 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu

Gazeteci Başaran: 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu

Gazeteci Nuray Başaran, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının uzun zamandır belli olduğunu iddia etti. Başaran, 6’lı masanın CHP Genel Başkanı Kemal... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T15:13+0300

2023-02-03T15:13+0300

2023-02-03T15:13+0300

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Gazeteci Başaran: 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına, gazeteci Nuray Başaran konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına gazeteci Nuray Başaran konuk olarak katıldı. Başaran programda, yaklaşan seçimlere ve 6’lı masanın açıkladığı ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ ile cumhurbaşkanı adayına yönelik değerlendirmelerde bulundu.‘6’lı masa Kılıçdaroğlu’nun seçilebilmesi için kuruldu’6’lı masanın kurulma amacına yönelik açıklamalarda bulunan Başaran, uzun süredir cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun 3 yıldır buna yönelik çalışma yürüttüğünü ileri sürdü. Başaran, konu ile ilgili şunları söyledi:‘Programı liderler açıklamalıydı’6’lı masanın açıkladığı ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ programını değerlendiren Başaran, salonda bir heyecan ve inanç eksikliği gözlemlediğini, bunun sebebinin de mutabakat metninin liderler tarafından değil, partilerin bürokratları tarafından sunulması olduğunu dile getirdi. Hangi partinin, hangi maddeye ne oranda katıldığının da bilinmediği bilgisini paylaşan Başaran, şunları kaydetti:‘Babacan’ın açıklaması talihsizlik’DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın katıldığı bir televizyon programında ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ ile ilgili ‘Avrupa’dan bakacaklar. Aferin Türkiye’ye diyecekler’ ifadesini yorumlayan Başaran, “Ali Babacan’ın açıklamasını en iyimser cümleyle talihsizlik olarak değerlendirebilirim. Bazen böyle siyasi kazalar olabiliyor. Kaza olmayabilir, böyle düşünüyor da olabilir. Bunu 6’lı masada oturan kaç liderin kabul ettiği, etmediği çok önemli. 6’lı masanın bence en önemli problemi; bir strateji olarak geliştirdiler bunu ama halen cumhurbaşkanı adayını ilan etmemeleri. Aslında karşımızda bir cumhurbaşkanı adayı olsa ali babacanın bu kazası ya da bilinçli söylemine cevap verecektir. Lider belli olsa bu gelgitleri, bu kırılmaları yaşamayız diye düşünüyorum” dedi.‘Muhalefet seçime hazırlıklı değil’Türkiye seçime giderken 6’lı masanın yol haritasında boşluklar olduğunu da dile getiren Başaran, muhalefetin seçime ve seçim sonrasına tam anlamıyla hazırlıklı olmadığı yönünde görüş belirtti. Başaran, şu ifadeleri kullandı:‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revize edilmeli’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde eksiklikler olduğu vurgulayan Başaran, “Yeni sistemin en büyük problemi Meclis’i devre dışı bıraktığı noktasında sıkıntı vardı. Aslında bunu birçok kimse de dillendiriyordu ama Türkiye bunu yaşamadı. Sanırım bu seçimden sonra Türkiye bunu da yaşamaya başlayacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi uzak görüyorum ama belki yarı başkanlık sistemi Türkiye’ye daha uygundu. Belki biz sistemi de bu süreç içerisinde tekrar tartışıp, restore etmek mecburiyetinde kalacağız. Ben bunun, Türkiye’nin bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler eksik, tam oturmadı” şeklinde konuştu.‘14 Mayıs'ın kaderini yabancılar değil, Türk halkı belirlemeli’14 Mayıs tarihinin seçim için çok kritik bir tarih olduğunu dile getiren Başaran, konuyu tarihsel arka planıyla birlikte değerlendirerek şu açıklamaları yaptı:

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