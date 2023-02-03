https://sputniknews.com.tr/20230203/galatasarayin-64-yil-sonra-gelen-rekoru-arka-arkaya-14-mac-kazandilar-1066553396.html

Galatasaray’ın 64 yıl sonra gelen rekoru: Arka arkaya 14 maç kazandılar

Galatasaray’ın 64 yıl sonra gelen rekoru: Arka arkaya 14 maç kazandılar

Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray, NEF Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği HangiKredi Ümraniyespor’u da eli boş gönderdi. Kendi evinde rahat bir grafik... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T23:43+0300

2023-02-03T23:43+0300

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veri maç

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Futbolda gol yağmurunun yaşandığı bir gün daha geride kaldı. Pazar günü dev maçta kozlarını paylaşacak iki ekip; Galatasaray ve Trabzonspor’un ayrı ayrı galibiyetlere uzandığı Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasının detaylı analizi Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın sunduğu Veri Maç programında yapıldı.Galatasaray’da yıldızlaşan isim: Abdülkerim BardakçıHafta içi mesainin olduğu Süper Lig’de Çarşamba günü 4 maç oynandı. Gaziantep Futbol Kulübü evinde ağırladığı Atakaş Hatayspor’u 4-1, Kasımpaşa da konuk ettiği Bitexen Giresunspor’u 5-1 ile geçmeyi başardı.Lider Galatasaray, puan durumunda son sırada yer alan Hangikredi Ümraniyespor'u ağırladı. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-2 Cimbom’un üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Abdülkerim Bardakcı, 60'ıncı dakikada ve 83'üncü dakikada Icardi atarken, Ümraniyespor'un golleri 11'inci dakikada Umut Nayir ve 39'uncu dakikada Oğuz Gürbulak'tan geldi. Bu skorun ardından Galatasaray 51 puanla liderliğini sürdürürken, Ümraniyespor ise 14 puanla ligde son sırada kaldı.Müsabakada 1 gol atıp, 1 de asist yapan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, bu istatistiklerinin yanına 1,24 asist beklentisi, 2 şans yaratma, 2 şut pası, 10 top kazanımı, 9 sahipsiz top kazanma, 2 kilit pas, 100 isabetli pas ve 6 kazanılan hava topunu da ekledi. Adeta orta sahanın dinamosu gibi çalışan Lucas Toreira da etkileyici bir grafiğin altına imza attı. Uruguaylı futbolcu 29 başarılı defansif aksiyon, 8 başarılı topa müdahale, 17 sahipsiz top kazanma, 13 kazanılan defansif birebir ve 16 kazanılan ikili mücadele başarısını yansıttı.Galatasaray 64 yıl sonra rekor kırdıTeknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, galibiyet sonrası bir rekora daha imza atma başarısı gösterdi. Süper Lig'de Ümraniyespor maçı ile birlikte oynadığı son 14 resmi maçını da kazanan Galatasaray, 1959 yılından bu yana (64 yıl sonra) üst üste 14 resmi maç kazanan ilk takım olma unvanını elde etti.Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisine bir yenisini daha ekledi. Biri iptal edilen iki golün atıldığı maçı Bordo Mavililer 2-0’lık skorla galip gelen taraf oldu ve kendi sahasındaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. Rakibi karşısında etkili ataklar yaratan Karadeniz temsilcisi, 34. dakikada Trezeguet ile golü buldu. İkinci yarıda iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremezken, son sözü 90+4’te Naci Ünüvar söyledi. Maçta orta saha bölgesinin etkili oyuncularından biri olan Manolis Siopis, 7 rakip sahada top kazanma, 10 araya girme, 10 pas arası, 3 başarılı topa müdahale, 9 sahipsiz top kazanma, 18 başarılı defansif aksiyon, 41 isabetli pas ve 8 yerde kazanılan birebir istatistiklerini hanesine yazdırdı.

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Çağlar Öner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326864_131:0:489:358_100x100_80_0_0_3aff6f60f925681ef0467f87691a1954.jpg

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