https://sputniknews.com.tr/20230203/galatasaray-trabzonspor-macini-halil-umut-meler-yonetecek-1066527362.html

Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 2. kez Galatasaray - Trabzonspor maçında görev alacak. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T12:41+0300

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galatasaray

trabzonspor

halil umut meler

spor

hakem

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, pazar günü Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 1 karşılaşmada görev aldı. 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.Önemli maçlar Halil Umut Meler'inHalil Umut Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de az ama önemli müsabakalarda düdük çaldı. Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Galatasaray, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir maçlarını yönetti.

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galatasaray, trabzonspor, halil umut meler, hakem