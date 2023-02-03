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https://sputniknews.com.tr/20230203/galatasaray-trabzonspor-macini-halil-umut-meler-yonetecek-1066527362.html
Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek
Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 2. kez Galatasaray - Trabzonspor maçında görev alacak. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T12:41+0300
2023-02-03T12:41+0300
galatasaray
trabzonspor
halil umut meler
spor
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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, pazar günü Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 1 karşılaşmada görev aldı. 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.Önemli maçlar Halil Umut Meler'inHalil Umut Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de az ama önemli müsabakalarda düdük çaldı. Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Galatasaray, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir maçlarını yönetti.
https://sputniknews.com.tr/20230108/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-video-yardimci-hakemi-alper-ulusoy-oldu-1065513821.html
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galatasaray, trabzonspor, halil umut meler, hakem
galatasaray, trabzonspor, halil umut meler, hakem

Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

12:41 03.02.2023
© İHAHalil Umut Meler
Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© İHA
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 2. kez Galatasaray - Trabzonspor maçında görev alacak.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, pazar günü Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 1 karşılaşmada görev aldı. 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.

Önemli maçlar Halil Umut Meler'in

Halil Umut Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de az ama önemli müsabakalarda düdük çaldı. Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Galatasaray, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir maçlarını yönetti.
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