https://sputniknews.com.tr/20230203/fenerbahce-kulubu-baskani-koc-turk-hakemlik-muessesesinin-iflas-ettiginin-belgesidir-1066556501.html

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin belgesidir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin belgesidir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Sivasspor-Galatasaray ve dünkü Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar, aslında Türk hakemlik müessesesinin iflasının... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T21:47+0300

2023-02-03T21:47+0300

2023-02-04T02:04+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

galatasay kulübü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/05/1063107259_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_19559ec9153f47a391315c1b42dfe69c.jpg

Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Erol Bilecik, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Özgür Özaktaç ile birlikte Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tesisine gelerek, burada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme yaptı.Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası tesis çıkışında bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yapan Ali Koç, "Ben bugün bir şey söylemeyecektim ama sizi burada görünce ineyim dedim." diyerek başladığı konuşmasına, şöyle devam etti:'Yabancı hakem denememiz lazım denen bir noktaya geldik'Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceğinin apaçık ortada olduğunu ve artık yabancı hakem denenmesi gerektiğini aktaran Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:'Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin belgesidir'Ali Palabıyık'ın bugüne kadar sadece kendi maçlarında değil, başka pek çok şaibeli maçı olduğunu öne süren Koç, "Yani bu buraya has değil. Yeni MHK ataması değildir. Bu eski MHK atamasıdır. Eski MHK de gider ayak bir bombayı bırakmıştır. Nasıl? Böyle bir adamı dünkü maça atamak, ondan sonra, gencecik bir hakemi en baskı olacak bir maça atamak... İnşallah yeni MHK elinden geldiğince bu sıkıntıları giderebilecek çözümleri bulur. Ama tekrar ediyorum; dün gece ofsaytımsı penaltı pozisyonu olduğu maç da dahil olmak üzere bu kadar iyi niyetli bir şeyler yapılmaya çalışılan bir ortamda Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin belgesidir, kanıtıdır, sertifikasıdır. Ve fahiş hatalar, akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar...İnsanın olduğu yerde her zaman hata olur ama ne hikmetse bir takımın aleyhine başka bir takımın lehine işlemektedir" diye konuştu.Görüşmede VAR hakemiyle ilgili bir söylemi olup olmadığı sorulan Ali Koç, şu yanıtı verdi:'Mehmet Büyükekşi kabul ediyor mu?'Başkan Ali Koç, bir gazetecinin, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de kabul ediyor mu vahim hata olduğunu?" sorusuna karşılık ise, "Özelde konuştuklarımı burada açıklayamam. Ama kabul etsin, etmesin kimin puanları gidiyor, kimlere avantaj sağlanıyor? Sivas maçından 3 puan, dün iki puan 5 puan...E nasıl olacak bu iş? Camiamıza sesleneceğim, hepsini yarın yapacağım. Burada soğuktasınız diye durdum yoksa, bir açıklama yapmayacaktım. Tarzımız da değil buradan çıkıp açıklama yapmak" şeklinde cevap vererek sözlerini tamamladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, galatasaray, galatasay kulübü