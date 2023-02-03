https://sputniknews.com.tr/20230203/fenerbahce-kulubu-baskani-ali-koc-ve-teknik-direktor-jorge-jesus-pfdkye-sevk-edildi-1066546038.html
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'u Profesyonel... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T20:13+0300
2023-02-03T20:13+0300
2023-02-03T20:13+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Koç'un yanı sıra yöneticiler Erol Bilecik, Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" gerekçesiyle kurula gönderildi.Jorge Jesus ve kaleci antrenörü Özden Özgün de sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFD'ye gönderilen isimler oldu.Fenerbahçe Kulübü de kurula sevk edilirken, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Yukatel Kayserispor ve Adana Demirspor'un da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Koç'un yanı sıra yöneticiler Erol Bilecik, Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" gerekçesiyle kurula gönderildi.
Jorge Jesus ve kaleci antrenörü Özden Özgün de sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFD'ye gönderilen isimler oldu.
Fenerbahçe Kulübü de kurula sevk edilirken, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Yukatel Kayserispor ve Adana Demirspor'un da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.