https://sputniknews.com.tr/20230203/fenerbahce-bu-sezon-bitecek-ama-boyle-bitmeyecek-1066521905.html

Fenerbahçe: Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek

Fenerbahçe: Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek

Fenerbahçe Spor Kulübü, Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, "Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek" açıklamasında bulundu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

fenerbahçe

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Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek. VAR'ı hakemi, MHK'sı rakipleri... Kurulan ittifakları, bozacağız oyunlarını" denildi.

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