https://sputniknews.com.tr/20230203/fenerbahce-bu-sezon-bitecek-ama-boyle-bitmeyecek-1066521905.html
Fenerbahçe: Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek
Fenerbahçe: Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek
Fenerbahçe Spor Kulübü, Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, "Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek" açıklamasında bulundu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T10:00+0300
2023-02-03T10:00+0300
2023-02-03T10:00+0300
türkiye
fenerbahçe
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Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek. VAR'ı hakemi, MHK'sı rakipleri... Kurulan ittifakları, bozacağız oyunlarını" denildi.
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fenerbahçe
Fenerbahçe: Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, "Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek" açıklamasında bulundu.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek. VAR'ı hakemi, MHK'sı rakipleri... Kurulan ittifakları, bozacağız oyunlarını" denildi.