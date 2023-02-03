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https://sputniknews.com.tr/20230203/fenerbahce-bu-sezon-bitecek-ama-boyle-bitmeyecek-1066521905.html
Fenerbahçe: Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek
Fenerbahçe: Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek
Fenerbahçe Spor Kulübü, Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, "Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek" açıklamasında bulundu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
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fenerbahçe
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Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek. VAR'ı hakemi, MHK'sı rakipleri... Kurulan ittifakları, bozacağız oyunlarını" denildi.
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Fenerbahçe: Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek

10:00 03.02.2023
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Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© DHA
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, "Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek" açıklamasında bulundu.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek. VAR'ı hakemi, MHK'sı rakipleri... Kurulan ittifakları, bozacağız oyunlarını" denildi.
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