Erdoğan: Onlar Avrupa'nın aferin demesine muhtaç, bizim milletimizin aferin demesine ihtiyacımız var
15:35 03.02.2023 (güncellendi: 16:11 03.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın aferin demesine muhtaç bunlar. Biz ise milletimizin aferin demesine ihtiyacımız var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bay bay Kemal sizin bizimkiler gibi eseriniz var mı?
Ne diyor, Batı aferin diyecekmiş yazıklar olsun. Avrupa'nın aferin demesine muhtaç bunlar. Biz ise milletimizin aferin demesine ihtiyacımız var.
Tek parti zihniyetini hortlatmak isteyenlere meydan okuyoruz.
Bay bay Kemal'e şunu söyleyin, onun bıraktığı hastaneyi yeniledik.
Masanın altından birbirlerini tekmelemekten başka bir şey yapmaya fırsat bulamıyorlar.
Bay Kemal sıfatını terfi ettirdim, adı bay bay Kemal oldu.
14 Mayıs'ta bay bay Kemal diyeceğinize şüphem yok.
Ülkemize eser kazandırma hizmet etme Türkiye'yi büyütme dışında bir niyetimizi gören var mı? Utanmadan şunu söylüyorlar, 'adalet yok'. Ey bay bay Kemal, bugüne kadar ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine siz mi çıkardınız?
Bunlar musluk açar musluk. Sen git George'dan aferin almaya devam et, zavallı bunlar zavallı. Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler. Gözlerini ABD'ye Avrupa'ya dikip rotasını oradan aldığı işarete göre belirleyenlerin böyle bir derdi de direnişi de olamaz. Ben Davos'a gideceğim diyor, Davos sana ne yapacak? Davos'ta yanımda, IMF'nin başında olan zat ile konuşuyoruz. Dedim ki buraya adamlarını gönderir taksitlerini alırsın ama Türkiye'ye talimat veremezsin. CHP şu anda o masada olanlardan birileriyle otel lobilerinde yine IMF ile görüşmeye devam etti.