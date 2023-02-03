Erdoğan: Onlar Avrupa'nın aferin demesine muhtaç, bizim milletimizin aferin demesine ihtiyacımız var

Bunlar musluk açar musluk. Sen git George'dan aferin almaya devam et, zavallı bunlar zavallı. Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler. Gözlerini ABD'ye Avrupa'ya dikip rotasını oradan aldığı işarete göre belirleyenlerin böyle bir derdi de direnişi de olamaz. Ben Davos'a gideceğim diyor, Davos sana ne yapacak? Davos'ta yanımda, IMF'nin başında olan zat ile konuşuyoruz. Dedim ki buraya adamlarını gönderir taksitlerini alırsın ama Türkiye'ye talimat veremezsin. CHP şu anda o masada olanlardan birileriyle otel lobilerinde yine IMF ile görüşmeye devam etti.