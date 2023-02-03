https://sputniknews.com.tr/20230203/enag-yillik-enflasyon-yuzde-121-1066520863.html
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 121
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 121
Enflasyon Araştırma Grubu'nun verilerine göre Türkiye'de enflasyon yıllık bazda yüzde 121.62 olarak gerçekleşti. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T09:24+0300
2023-02-03T09:24+0300
2023-02-03T09:29+0300
ekonomi
enflasyon
fiyat
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.Verilere göre enflasyon (E-TÜFE), yıllık bazda yüzde 121.62 olarak gerçekleşti.E-TÜFE, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9.26 yükseldi
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enflasyon, fiyat
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 121
09:24 03.02.2023 (güncellendi: 09:29 03.02.2023) Abone ol
Enflasyon Araştırma Grubu'nun verilerine göre Türkiye'de enflasyon yıllık bazda yüzde 121.62 olarak gerçekleşti.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Verilere göre enflasyon (E-TÜFE), yıllık bazda yüzde 121.62 olarak gerçekleşti.
E-TÜFE, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9.26 yükseldi