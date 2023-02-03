https://sputniknews.com.tr/20230203/emekli-hava-pilot-tumgeneral-karatas-ukraynalilarin-f-16lari-ucurmasi-teknik-olarak-mumkun-degil-1066536221.html

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş: Ukraynalıların F-16’ları uçurması teknik olarak mümkün değil

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş: Ukraynalıların F-16’ları uçurması teknik olarak mümkün değil

ABD ve Avrupalı ülkelerden aldığı milyarlarca dolarlık silah desteğiyle ayakta durmaya çalışan Kiev hükümeti son olarak F-16 savaş uçağı da istedi. Batı’da bu... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T15:59+0300

2023-02-03T15:59+0300

2023-02-03T15:59+0300

görüş

abd

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f-16

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savaş uçağı

rusya

joe biden

olaf scholz

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Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’a yönelik başlattığı özel askeri operasyonda birinci yılın dolmasına az bir süre kalmışken bugüne kadar Ukrayna’yı tanklar, hava savunma sistemleri, füze sistemleri gibi ağır silahlar da dahil olmak üzere donatan Batılı ülkeler artık Kiev rejimine savaş uçağı vermeyi tartışıyor.Son olarak ABD’den Abrams ve Almanya başta olmak üzere birkaç Avrupa ülkesinden de Leopard 2 tankı sözü alan Kiev rejimi bunun ardından savaş uçağı talebinde bulundu. Öncelikli tercihlerinin Amerikan F-16’ları olduğunu açıklayan Kiev ancak Fransız Rafale ve İsveç’in Saab Gripen savaş uçaklarına da açık kapı bıraktı.Talebi ilk geri çeviren Almanya Başbakanı Olaf Scholz oldu. Scholz, Leopard 2 tanklarını göndermeyi henüz taahhüt ettikleri düşünüldüğünde, Ukrayna'ya başka askeri yardım göndermeyi tartışmanın anlamsız göründüğünü ifade etti.ABD Başkanı Joe Biden da Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.Ukrayna’ya askeri yardımlar konusunda ABD’nin ardından başı çeken Birleşik Krallık da eğitim sürecinin çok uzun süreceğini açıklayarak pratik olmadığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi.Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna’ya destek konusunda “hiçbir şeyin dışlanmadığını” belirtti.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de NATO ile koordinasyon halinde Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik etmeye hazır olduklarını ancak NATO ülkelerinin tam koordinasyonuyla mümkün olacağını açıkladı.Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Ocak ayı ortasında yaptığı açıklamada, Kiev'in talep etmesi halinde Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme konusunu değerlendirmeye alacaklarını söylemişti. Slovakya Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer de, Aralık ayındaki bir basın toplantısında, ülkesinin MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermeyi planladığını ifade etmişti.Politico: Kesin bir ‘hayır’ değilBatılı liderler birbirinden farklı farklı açıklamalar yapsa da Politico dergisi dikkat çeken bir haber yayınladı. Derginin ABD Savunma Bakanlığı’ndaki (Pentagon) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Washington’un Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlamayı reddetmesinin kesin bir ‘hayır’ olarak kabul edilmeyebileceği, ABD’nin bu konuya daha sonra dönebileceği, ancak şu anda Ukrayna’ya taarruza yönelik silahları sağlamaya odaklanmayı tercih ettiği belirtildi.Haberde ABD’li yetkililerin diğer ülkelere F-16 savaş uçaklarını teslim etme izni verilmesi olasılığını dışlamadıklarına da vurgu yapıldı.Ukrayna için F-16 seçeneği mümkün mü?ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi Ukrayna’nın önemli silah tedarikçilerinden olumsuz cevap gelse de Politico dergisinin haberinde olduğu gibi bu ilerleyen süreçte kapıların tam olarak kapandığı anlamına gelmiyor.Peki, Ukraynalı pilotların bir Batı sistemi olan F-16’ları uçurması ya da bu uçakların Ukrayna’daki üslerde bakım ve onarımlarına uygun altyapıya kavuşması mümkün mü?Sputnik, bu konuyu yıllarca Türk Hava Kuvvetleri’nde F-16 pilotluğu yapmış ve önemli görevler üstlenmiş emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’a sordu.Karataş, “F-16’ların Ukraynalı pilotlar tarafından kullanılması ve teknik işlerinin yürütülmesi mümkün değil. Bu uçaklar eğer Ukrayna’ya verilecekse bunu ancak başka personelin kullanması gerekir. F-16’ların başka bir ülkenin bakım personeli ve pilotları tarafından harekata hazır hale getirilebilir. Eğer F-16’lar veriler ve başka bir ülke toprağından havalanarak başka ülkenin pilotlarıyla bu operasyon yürütülürse de savaşa yol açar, Rusya bunu zaten deklare etti” diyerek cevap verdi.‘Bu savaşın Ukrayna lehine değişmesi söz konusu değil’Karataş, Ukraynalı pilotların en az iki yıllık bir eğitimden geçmesinin ardından F-16 kullanabileceğini ifade ederek, bu talebin siyasi analizini ise şöyle yaptı:

ukrayna

kiev

rusya

almanya

fransa

birleşik krallık

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abd, ukrayna, f-16, avrupa, kiev, savaş uçağı, rusya, joe biden, olaf scholz, emmanuel macron, vladimir zelenskiy, almanya, fransa, birleşik krallık