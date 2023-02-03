https://sputniknews.com.tr/20230203/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066520356.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar haftanın son iş gününe 18.81 lira seviyesindeki yerini koruyarak başladı. Euro ise 20.50 liradan alıcı buluyor. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T09:21+0300
2023-02-03T09:21+0300
2023-02-03T09:21+0300
ekonomi
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Dolar 18,81 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,50 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın 1158 TL'den işlem görürken çeyrek altın 1907 lira Cumhuriyet altını ise 7678 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1914 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 82.80 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82.80 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4713 puanda yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/gram-altin-tarihi-zirvesini-gordu-1066478774.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar haftanın son iş gününe 18.81 lira seviyesindeki yerini koruyarak başladı. Euro ise 20.50 liradan alıcı buluyor.
Dolar 18,81 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,50 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın 1158 TL'den işlem görürken çeyrek altın 1907 lira Cumhuriyet altını ise 7678 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1914 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 82.80 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82.80 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4713 puanda yer alıyor.