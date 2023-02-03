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'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' kitabının toplatma kararı kaldırıldı
'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' kitabının toplatma kararı kaldırıldı
Yazar Sabahattin Önkibar’ın 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' kitabı hakkında altı yıl önce verilen toplatma kararı kaldırıldı. Yargıtay 4. Hukuk... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T07:03+0300
2023-02-03T07:03+0300
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Önkibar’ın kitabı, 2017 yılında, Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıktı. Kitabın ardından Devlet Bahçeli’nin avukatı Hamit Kocabey, Bahçeli adına dava açarak, kitap hakkında toplatma tedbiri alınmasını sağladı.Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018 yılında süreci üst mahkemeye taşıdı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. İfade özgürlüğü vurgusu yapan mahkeme, Devlet Bahçeli’yi anlatan kitapla ilgili olarak şu tespitleri yaptı:“Eleştirilerin hedefinde olan ve siyasi kimliği bulunan siyasi parti genel başkanının makul eleştiri sınırları daha geniş kabul edilmelidir. (...) Yaptığı işin doğası gereği haber kaynağını açıklamaya zorlanamayacak olan davalı gazeteci-yazarın, doğrudan tanık olduğu olaylar ile dava dışı kişilerden veya açık kaynaklardan aldığı bilgilere göre yazdığını kitapta ifade etmiş olması ve tespit, yorum ve değerlendirmelerinde kesin bir dil kullanmaktan kaçınması göz önünde bulundurulmalıdır. (...)”30 Haziran 2022 tarihinde, Yargıtay’ın bozma kararı vermesinin ardından dosya yerel mahkemeye tekrar gitti. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Ocak tarihli duruşmada, dosyanın işlemden kaldırılması kararını verdi. Böylece altı yıl önce toplatma kararı verilen kitap hakkındaki yasak ortadan kalktı.
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devlet bahçeli, sabahattin önkibar
devlet bahçeli, sabahattin önkibar

'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' kitabının toplatma kararı kaldırıldı

07:03 03.02.2023
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA
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Yazar Sabahattin Önkibar’ın 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' kitabı hakkında altı yıl önce verilen toplatma kararı kaldırıldı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin toplatma kararını “ifade özgürlüğü” vurgusuyla bozdu.
Önkibar’ın kitabı, 2017 yılında, Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıktı. Kitabın ardından Devlet Bahçeli’nin avukatı Hamit Kocabey, Bahçeli adına dava açarak, kitap hakkında toplatma tedbiri alınmasını sağladı.
Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018 yılında süreci üst mahkemeye taşıdı.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.
İfade özgürlüğü vurgusu yapan mahkeme, Devlet Bahçeli’yi anlatan kitapla ilgili olarak şu tespitleri yaptı:
“Eleştirilerin hedefinde olan ve siyasi kimliği bulunan siyasi parti genel başkanının makul eleştiri sınırları daha geniş kabul edilmelidir. (...) Yaptığı işin doğası gereği haber kaynağını açıklamaya zorlanamayacak olan davalı gazeteci-yazarın, doğrudan tanık olduğu olaylar ile dava dışı kişilerden veya açık kaynaklardan aldığı bilgilere göre yazdığını kitapta ifade etmiş olması ve tespit, yorum ve değerlendirmelerinde kesin bir dil kullanmaktan kaçınması göz önünde bulundurulmalıdır. (...)”
30 Haziran 2022 tarihinde, Yargıtay’ın bozma kararı vermesinin ardından dosya yerel mahkemeye tekrar gitti. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Ocak tarihli duruşmada, dosyanın işlemden kaldırılması kararını verdi. Böylece altı yıl önce toplatma kararı verilen kitap hakkındaki yasak ortadan kalktı.
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