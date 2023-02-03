https://sputniknews.com.tr/20230203/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-bm-guvenlik-konseyini-kibris-turk-devletini-tanimaya-cagiriyoruz-1066535990.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: BM Güvenlik Konseyi'ni Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: BM Güvenlik Konseyi'ni Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "BM Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerinin eşit uluslararası statüsünü tescile, Kıbrıs Türk... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T15:27+0300
2023-02-03T15:27+0300
2023-02-03T15:29+0300
fuat oktay
politika
kuzey kıbrıs
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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kuzey kıbrıs
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fuat oktay, kuzey kıbrıs, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
fuat oktay, kuzey kıbrıs, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: BM Güvenlik Konseyi'ni Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz
15:27 03.02.2023 (güncellendi: 15:29 03.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "BM Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerinin eşit uluslararası statüsünü tescile, Kıbrıs Türk Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz" dedi.