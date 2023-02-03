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BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: BM Güvenlik Konseyi'ni Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: BM Güvenlik Konseyi'ni Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "BM Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerinin eşit uluslararası statüsünü tescile, Kıbrıs Türk... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
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fuat oktay
politika
kuzey kıbrıs
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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fuat oktay, kuzey kıbrıs, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
fuat oktay, kuzey kıbrıs, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: BM Güvenlik Konseyi'ni Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz

15:27 03.02.2023 (güncellendi: 15:29 03.02.2023)
© AAAzerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı.
Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "BM Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerinin eşit uluslararası statüsünü tescile, Kıbrıs Türk Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz" dedi.
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