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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T21:09+0300
2023-02-03T22:18+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar euro'ya ulaştırmamız gerekiyor.Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız.Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz.FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetlerine karşı dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan (Kosova Başbakanı Kurti) çok daha farklı bir gayret istedim.
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türkiye, kosova

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz

21:09 03.02.2023 (güncellendi: 22:18 03.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kosova Başbakanı Albin Kurti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kosova Başbakanı Albin Kurti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. Sırbistan'la yürütülen diyalog sürecinin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak şekilde nihayete ulaşmasını temenni ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar euro'ya ulaştırmamız gerekiyor.

Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz.

FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetlerine karşı dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan (Kosova Başbakanı Kurti) çok daha farklı bir gayret istedim.
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