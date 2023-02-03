Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar euro'ya ulaştırmamız gerekiyor.



Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız.



Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz.



FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetlerine karşı dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan (Kosova Başbakanı Kurti) çok daha farklı bir gayret istedim.