https://sputniknews.com.tr/20230203/cia-direktoru-burns-onumuzdeki-6-ay-ukrayna-icin-kritik-1066533266.html

CIA Direktörü Burns: Ukrayna krizinde önümüzdeki 6 ay kritik

CIA Direktörü Burns: Ukrayna krizinde önümüzdeki 6 ay kritik

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Ukrayna ihtilafında önümüzdeki 6 ayın 'kritik olacağını' söyledi. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T14:47+0300

2023-02-03T14:47+0300

2023-02-03T15:09+0300

ukrayna krizi

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CIA Direktörü William Burns, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafa ilişkin değerlendirmede bulundu.Burns, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın azalan ilgisinin ve 'siyasi yorgunluğun' ordusuna savaş alanında kazanımlar elde etmesi için yeni bir şans verebileceğini savundu. "Sanırım Putin şu anda zamanı kendi lehine çevirebileceğine dair bahse giriyor. Bize öyle geliyor ki önümüzdeki 6 ay kritik olacak" ifadelerini kullanan Burns, 'Putin'in kibrinin alt edilmesi ve sadece Ukrayna'da daha fazla ilerleyemeyeceğinin değil aynı zamanda Ukrayna'dan yasadışı bir şekilde ele geçirdiği toprakları kaybetme riskinin her geçen ay arttığını göstermenin' önemine işaret etti; "Dolayısıyla önümüzdeki dönem kesinlikle çok önemli olacak" dedi. 'Putin'in müzakereler konusunda ciddi olduğunu düşünmüyoruz'Elde ettikleri istihbaratın, aksini iddia eden haberlere rağmen Moskova'nın barış görüşmeleriyle ilgilenmediğini gösterdiğini öne süren Burns, "Bu konuda işittiğiniz şeylere rağmen Putin'in müzakereler konusunda ciddi olduğunu düşünmüyoruz" yorumunu yaptı.Bununla beraber geçen ay Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ekibiyle Kiev'de yaptığı yaklaşık 30 saatlik görüşmenin en az 6'sını sığınaklarda geçirdiğini ifade eden Burns, İran'ın Rusya tedarik ettiği belirtilen Shahed-136 insansız hava araçlarına dikkat çekti.İran'ı hedef aldıBurns, İran'daki iç istikrarsızlığın ve protesto gösterilerinin Tahran'ı 'giderek daha fazla tedirgin ettiğini' savunarak "İçeride olup bitenler, dışarıda daha agresif davranışlara yol açıyor" dedi.Ayrıca Çin'i hedef alan yetkili, Pekin'in Washington yönetiminin önümüzdeki on yıllarda karşı karşıya kalacağı 'en büyük jeopolitik zorluk' olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, Çin ile yaşanan rekabeti kendi ölçeğinde 'eşsiz' olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230202/washington-post-abd-ukraynaya-gonderilen-yardimin-hesabinin-sorulacagi-konusunda-kievi-uyardi-1066511268.html

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