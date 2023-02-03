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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/cia-direktoru-burns-onumuzdeki-6-ay-ukrayna-icin-kritik-1066533266.html
CIA Direktörü Burns: Ukrayna krizinde önümüzdeki 6 ay kritik
CIA Direktörü Burns: Ukrayna krizinde önümüzdeki 6 ay kritik
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Ukrayna ihtilafında önümüzdeki 6 ayın 'kritik olacağını' söyledi. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T14:47+0300
2023-02-03T15:09+0300
ukrayna krizi
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CIA Direktörü William Burns, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafa ilişkin değerlendirmede bulundu.Burns, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın azalan ilgisinin ve 'siyasi yorgunluğun' ordusuna savaş alanında kazanımlar elde etmesi için yeni bir şans verebileceğini savundu. "Sanırım Putin şu anda zamanı kendi lehine çevirebileceğine dair bahse giriyor. Bize öyle geliyor ki önümüzdeki 6 ay kritik olacak" ifadelerini kullanan Burns, 'Putin'in kibrinin alt edilmesi ve sadece Ukrayna'da daha fazla ilerleyemeyeceğinin değil aynı zamanda Ukrayna'dan yasadışı bir şekilde ele geçirdiği toprakları kaybetme riskinin her geçen ay arttığını göstermenin' önemine işaret etti; "Dolayısıyla önümüzdeki dönem kesinlikle çok önemli olacak" dedi. 'Putin'in müzakereler konusunda ciddi olduğunu düşünmüyoruz'Elde ettikleri istihbaratın, aksini iddia eden haberlere rağmen Moskova'nın barış görüşmeleriyle ilgilenmediğini gösterdiğini öne süren Burns, "Bu konuda işittiğiniz şeylere rağmen Putin'in müzakereler konusunda ciddi olduğunu düşünmüyoruz" yorumunu yaptı.Bununla beraber geçen ay Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ekibiyle Kiev'de yaptığı yaklaşık 30 saatlik görüşmenin en az 6'sını sığınaklarda geçirdiğini ifade eden Burns, İran'ın Rusya tedarik ettiği belirtilen Shahed-136 insansız hava araçlarına dikkat çekti.İran'ı hedef aldıBurns, İran'daki iç istikrarsızlığın ve protesto gösterilerinin Tahran'ı 'giderek daha fazla tedirgin ettiğini' savunarak "İçeride olup bitenler, dışarıda daha agresif davranışlara yol açıyor" dedi.Ayrıca Çin'i hedef alan yetkili, Pekin'in Washington yönetiminin önümüzdeki on yıllarda karşı karşıya kalacağı 'en büyük jeopolitik zorluk' olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, Çin ile yaşanan rekabeti kendi ölçeğinde 'eşsiz' olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/washington-post-abd-ukraynaya-gonderilen-yardimin-hesabinin-sorulacagi-konusunda-kievi-uyardi-1066511268.html
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abd, ukrayna, cia, william burns, iran, çin
abd, ukrayna, cia, william burns, iran, çin

CIA Direktörü Burns: Ukrayna krizinde önümüzdeki 6 ay kritik

14:47 03.02.2023 (güncellendi: 15:09 03.02.2023)
© AFP 2023 / ARIS MESSINISUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Ukrayna ihtilafında önümüzdeki 6 ayın 'kritik olacağını' söyledi.
CIA Direktörü William Burns, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafa ilişkin değerlendirmede bulundu.
Burns, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın azalan ilgisinin ve 'siyasi yorgunluğun' ordusuna savaş alanında kazanımlar elde etmesi için yeni bir şans verebileceğini savundu.
"Sanırım Putin şu anda zamanı kendi lehine çevirebileceğine dair bahse giriyor. Bize öyle geliyor ki önümüzdeki 6 ay kritik olacak" ifadelerini kullanan Burns, 'Putin'in kibrinin alt edilmesi ve sadece Ukrayna'da daha fazla ilerleyemeyeceğinin değil aynı zamanda Ukrayna'dan yasadışı bir şekilde ele geçirdiği toprakları kaybetme riskinin her geçen ay arttığını göstermenin' önemine işaret etti; "Dolayısıyla önümüzdeki dönem kesinlikle çok önemli olacak" dedi.

'Putin'in müzakereler konusunda ciddi olduğunu düşünmüyoruz'

Elde ettikleri istihbaratın, aksini iddia eden haberlere rağmen Moskova'nın barış görüşmeleriyle ilgilenmediğini gösterdiğini öne süren Burns, "Bu konuda işittiğiniz şeylere rağmen Putin'in müzakereler konusunda ciddi olduğunu düşünmüyoruz" yorumunu yaptı.
Bununla beraber geçen ay Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ekibiyle Kiev'de yaptığı yaklaşık 30 saatlik görüşmenin en az 6'sını sığınaklarda geçirdiğini ifade eden Burns, İran'ın Rusya tedarik ettiği belirtilen Shahed-136 insansız hava araçlarına dikkat çekti.

İran'ı hedef aldı

Burns, İran'daki iç istikrarsızlığın ve protesto gösterilerinin Tahran'ı 'giderek daha fazla tedirgin ettiğini' savunarak "İçeride olup bitenler, dışarıda daha agresif davranışlara yol açıyor" dedi.
Ayrıca Çin'i hedef alan yetkili, Pekin'in Washington yönetiminin önümüzdeki on yıllarda karşı karşıya kalacağı 'en büyük jeopolitik zorluk' olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, Çin ile yaşanan rekabeti kendi ölçeğinde 'eşsiz' olarak nitelendirdi.
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
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