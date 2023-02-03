https://sputniknews.com.tr/20230203/chpli-yildirim-kayadan-imamogluna-laiklik-elestirisi-1066753155.html

CHP’li Yıldırım Kaya’dan İmamoğlu’na ‘laiklik’ eleştirisi

CHP’li Yıldırım Kaya’dan İmamoğlu’na ‘laiklik’ eleştirisi

Enver Aysever’in yayınına bağlanan CHP’li vekil Yıldırım Kaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cuma namazı çıkışı konuşma yapmasını ve il ziyaret programına... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T21:27+0300

2023-02-03T21:27+0300

2023-02-08T15:27+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

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CHP’li Yıldırım Kaya’dan İmamoğlu’na ‘laiklik’ eleştirisi CHP’li Yıldırım Kaya’dan İmamoğlu’na ‘laiklik’ eleştirisi

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının bugünkü konukları; Müzisyen ve yazar Umay Umay, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy oldu.‘Ötekiler benim imdadıma yetişti, ben onların değil’Programın başında Umay Umay yayına bağlanarak edebiyat, müzik ve yaratma süreci hakkında konuştu. Umay, müzik ve edebiyat eserleri yaratırken büründüğü farklı ruh hâllerini de anlattı:‘Benim imdadıma ötekiler yetişti, ben onlara yetişemedim. Ötekiler beni sevdi, korudu, adım geçtiğinde güldü, dinledi, okudu. Bu yüzden ben onları değil, onlar beni korudu. Öyle minnettarım ki… Anlatamıyorum.Yazmazsam olmaz gibi hâllerim hiç olmadı. Ben kendimle buluşmak istiyorum. Ürettiğim alanda kendimle daha fazla buluşuyorum. Okur da galiba kendiyle tanışıklık bulduğunda o yazara yöneliyor. Onunla ve kendiyle buluşuyor. Biraz basit anlatmayı seviyorum artık. Karmaşık, akademik, didaktik bir dil kullanmak istemiyorum. Bu yüzden böyle bir örnek verdim.Şarkılar bassı ve davulu kulaklarımızla değil mide kısmında hissederiz. Şarkı sözleri ve melodiler de içimizden söküp attığımız şeyler. Tasarlayarak besteler yapmadım, duvara ya da koltuğa yaslandığımda çıktığı için ben böyle tarif edebilirim. Beni stresten kasan ya da sevinçten geberten kasıntılardan çıkıyor şarkı üretme sürecim. Edebiyat öyle değil mesela. O daha sakin, daha çok düşünerek daha ağır. Oysa müzik birdenbire koşar gibi diyor, seni de elinden tutup çekiyor. Emrediyor gibi bana müzik. Yaratma sürecim bu.Ben her zaman kafama göre yazdım. Hiçbir dergi, gazete ya da yayınevi editörü beni baskılamadı. Tek bir cümlem değişmedi. Bu konuda şanslı ve Allah tarafından korunduğumu düşünüyorum. Önümüzde bir açlık sorunu var. Elbette yazılarım buraya yönelecek. İnsanlar aç, sefil, aşksız, umutsuz kaldı. Buralarda dolaşacaktır ürettiklerim ve dolaşıyor da.‘İYİ Partili isimlerin Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerini etik bulmuyorum’Programa daha sonra CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya konuk oldu. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili sözleri de değerlendiren Kaya, ‘İYİ Partili yöneticilerin Meral Hanım’ın aldığı gibi bir tutum alması gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla tartışmaya mahal vermek istemiyorum ama etik değil bu sözler. Bir parti sözcüsünün, genel başkan yardımcısının başka bir genel başkan hakkında yorum yapmasını doğru bulmuyorum’ dedi.Partinin üst düzey yönetiminden gelen açıklamaların bireysel olduğunu düşünmenin ‘safça’ olacağını söyleyen Kaya, 'Bu süreçte toplumsal yarar ve ülkenin geleceği için biraz saf duruyoruz’ ifadelerini kullandı.CHP’li Yıldırım Kaya’dan İmamoğlu’na ‘laiklik’ eleştirisiİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cuma namazı çıkışı konuşmalar yapmasını, il ziyaretlerinde programına cuma namazını dahil etmesini laiklikle çelişkili bulan CHP’li Kaya şöyle konuştu:'Bu ülkenin teminatının laiklik olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracaksak bu laiklik olmadan olmaz. Sadece din ve devlet işlerini ayırmak değil, özgürlük ve eşit koşullarda bir arada yaşamdır. Laikliği yok ederseniz Cumhuriyeti yok edersiniz. Cami önlerinde siyasi miting yapılmasını, siyasi söylemlerde bulunmasını doğru bulmuyorum. Ne Mustafa Kemal Atatürk bunu yapmıştır, ne İsmet İnönü yapmıştır ne Bülent Ecevit ne de Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştır. CHP genel başkanlarından hiçbirini cami avlularında miting yaparken göremezsiniz. CHP’li olmak demek laik cumhuriyeti savunmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan’ın tabut önünde konuşma yapmasını nasıl eleştiriyorsak, biz de bunu yapmamamız lazım. Kim yaparsa yapsın camide, askeriyede, adliyede siyaset olmaz.’Kaya, İmamoğlu’nun cuma namazını programına eklemesi ve sonrasında konuşma yapmasını laikliğe aykırı bir hareket olarak yorumladı.‘Bundan sonra muhalefetin oy kazanacağını düşünüyoruz’Son konuk ise Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy oldu. Seçimlere giden Türkiye’nin siyasi panaromasını değerlendiren Aksoy, partilerin oy oranlarını da paylaştı. Aksoy’a göre muhalefetin seçimleri kazanma şansı arttı. İktidar kanadının 2022 yılının sonunu çok verimli kullandığını söyleyen Aksoy, bundan sonra ise ibrenin muhalefetin lehine döneceğini düşünüyor:‘Kamu kaynaklarına erişimi var. Bunları seçmen desteğini artırabilmek için anlamlı oranda kullandı. EYT’nin geçmesi, yerli otomobil, faizlerin silinmesi, konut hayali kurdurulması gibi… Beklendiği üzere bu da seçmende bir etki yarattı. Fakat bu etki sınırlı bir etkiydi. Ocak ayı itibarıyla bu kazanımın yüzde 1,2’si gitmiş durumda. AKP’nin oyu şu an yüzde 33, MHP’nin oyu ise yüzde 7 düzeyinde. Dolayısıyla toplam kazanımın artması trendi durdu ve geriledi. CHP ise eylül ayından bu yana yüzde 2 oy kaybetti. Oyu da yüzde 25,5’e geriledi. İYİ Parti’de yüzde 1’lik bir artış var. Yüzde 14 ile şimdiye kadar ki en yüksek İYİ Parti oyunu tespit ettik. HDP’nin oyu ise yüzde 11 seviyesinde. Bundan sonra muhalefetin oy kazanacağını düşünüyoruz. Ortak mutabakat metni çıktı. Dolayısıyla fikir ayrılıkları görece azaldı. Ortak hareket edebilme kapasitesinin arttığı bir döneme giriyorlar. Adayın açıklanmasıyla birlikte anlamlı bir oy artışı da bekliyorum.’

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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