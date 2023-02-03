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https://sputniknews.com.tr/20230203/chp-genel-merkezine-yeni-afis-ben-kemal-geliyorum-1066533419.html
CHP Genel Merkezi'ne yeni afiş: 'Ben Kemal, geliyorum'
CHP Genel Merkezi'ne yeni afiş: 'Ben Kemal, geliyorum'
Daha önceden 'Yeter! Söz Milletin' yazılı afiş asılan CHP Genel Merkezi'ne bu kez 'Ben Kemal, geliyorum' yazılı afiş asıldı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T14:52+0300
2023-02-03T14:55+0300
kemal kılıçdaroğlu
chp genel merkezi
politika
afiş
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CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal, geliyorum" yazılı afiş asıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından "CHP Genel Merkezi anlık, Ben Kemal geliyorum" diyerek afişin asıldığı genel merkezin fotoğrafını paylaştı.Daha önce de yine parti genel merkezine Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı "Yeter! Söz Milletin" yazılı afiş asılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220418/chp-genel-merkezi-binasina-4-soruluk-afis-asildi-ya-cevap-ver-ya-hesap-ver-1055643130.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp genel merkezi, afiş
kemal kılıçdaroğlu, chp genel merkezi, afiş

CHP Genel Merkezi'ne yeni afiş: 'Ben Kemal, geliyorum'

14:52 03.02.2023 (güncellendi: 14:55 03.02.2023)
© Twitter / Deniz DemirCHP Genel Merkezi'ne yeni afiş: 'Ben Kemal, geliyorum'
CHP Genel Merkezi'ne yeni afiş: 'Ben Kemal, geliyorum' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Twitter / Deniz Demir
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Daha önceden 'Yeter! Söz Milletin' yazılı afiş asılan CHP Genel Merkezi'ne bu kez 'Ben Kemal, geliyorum' yazılı afiş asıldı.
CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal, geliyorum" yazılı afiş asıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından "CHP Genel Merkezi anlık, Ben Kemal geliyorum" diyerek afişin asıldığı genel merkezin fotoğrafını paylaştı.
Daha önce de yine parti genel merkezine Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı "Yeter! Söz Milletin" yazılı afiş asılmıştı.
CHP Genel Merkezi binasına 4 soruluk afiş asıldı: 'Ya cevap ver, ya hesap ver' - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
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CHP Genel Merkezi binasına 4 soruluk afiş asıldı: 'Ya cevap ver, ya hesap ver'
18 Nisan 2022, 12:18
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