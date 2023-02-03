https://sputniknews.com.tr/20230203/chp-genel-merkezine-yeni-afis-ben-kemal-geliyorum-1066533419.html
CHP Genel Merkezi'ne yeni afiş: 'Ben Kemal, geliyorum'
CHP Genel Merkezi'ne yeni afiş: 'Ben Kemal, geliyorum'
Daha önceden 'Yeter! Söz Milletin' yazılı afiş asılan CHP Genel Merkezi'ne bu kez 'Ben Kemal, geliyorum' yazılı afiş asıldı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T14:52+0300
2023-02-03T14:52+0300
2023-02-03T14:55+0300
kemal kılıçdaroğlu
chp genel merkezi
politika
afiş
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CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal, geliyorum" yazılı afiş asıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından "CHP Genel Merkezi anlık, Ben Kemal geliyorum" diyerek afişin asıldığı genel merkezin fotoğrafını paylaştı.Daha önce de yine parti genel merkezine Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı "Yeter! Söz Milletin" yazılı afiş asılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220418/chp-genel-merkezi-binasina-4-soruluk-afis-asildi-ya-cevap-ver-ya-hesap-ver-1055643130.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp genel merkezi, afiş
kemal kılıçdaroğlu, chp genel merkezi, afiş
CHP Genel Merkezi'ne yeni afiş: 'Ben Kemal, geliyorum'
14:52 03.02.2023 (güncellendi: 14:55 03.02.2023) Abone ol
Daha önceden 'Yeter! Söz Milletin' yazılı afiş asılan CHP Genel Merkezi'ne bu kez 'Ben Kemal, geliyorum' yazılı afiş asıldı.
CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal, geliyorum" yazılı afiş asıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından "CHP Genel Merkezi anlık, Ben Kemal geliyorum" diyerek afişin asıldığı genel merkezin fotoğrafını paylaştı.
Daha önce de yine parti genel merkezine Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı "Yeter! Söz Milletin" yazılı afiş asılmıştı.