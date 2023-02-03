https://sputniknews.com.tr/20230203/chp-genel-merkezine-yeni-afis-ben-kemal-geliyorum-1066533419.html

CHP Genel Merkezi'ne yeni afiş: 'Ben Kemal, geliyorum'

CHP Genel Merkezi'ne yeni afiş: 'Ben Kemal, geliyorum'

Daha önceden 'Yeter! Söz Milletin' yazılı afiş asılan CHP Genel Merkezi'ne bu kez 'Ben Kemal, geliyorum' yazılı afiş asıldı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T14:52+0300

2023-02-03T14:52+0300

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kemal kılıçdaroğlu

chp genel merkezi

politika

afiş

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CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal, geliyorum" yazılı afiş asıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından "CHP Genel Merkezi anlık, Ben Kemal geliyorum" diyerek afişin asıldığı genel merkezin fotoğrafını paylaştı.Daha önce de yine parti genel merkezine Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı "Yeter! Söz Milletin" yazılı afiş asılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220418/chp-genel-merkezi-binasina-4-soruluk-afis-asildi-ya-cevap-ver-ya-hesap-ver-1055643130.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp genel merkezi, afiş