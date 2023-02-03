https://sputniknews.com.tr/20230203/cesme-aciklarinda-ayni-anda-cok-sayida-hortum-goruntulendi-1066530128.html
Çeşme açıklarında aynı anda çok sayıda hortum görüntülendi
Çeşme açıklarında aynı anda çok sayıda hortum görüntülendi
İzmir'in Çeşme ilçesinde deniz üzerinde aynı anda çok sayıda hortum oluştu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T13:27+0300
2023-02-03T13:27+0300
2023-02-03T13:27+0300
yaşam
hortum
izmir
çeşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066529627_0:27:1080:635_1920x0_80_0_0_43c762d1023f9029a67db2e252c26af2.jpg
Yağışlı havanın etkili olduğu Çeşme'de sabah Ovacık Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum görüldü.Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla yaptığı kayıtlarda, aynı anda çeşitli büyüklükte 8 hortumun oluştuğu gözlendi.Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, açık denizde hortum oluştuğuna yönelik bilgiler geldiğini, kent merkezinde bir olumsuzluk görülmediğini söyledi.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge üzerindeki meteorolojik hava kütlesinin hortum oluşumları için uygun ortam oluşturduğunu belirtti.Çeşme'nin Ovacık Mahallesi'nde 7 Aralık 2021'de oluşan hortum, evlerde hasara yol açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221210/turkiyede-hortum-ve-benzeri-firtinalarin-gorulme-sikligi-neden-artti-1064414320.html
izmir
çeşme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066529627_121:0:1080:719_1920x0_80_0_0_e36ff8fcb47f40f0af36bb228dad43d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hortum, izmir, çeşme
Çeşme açıklarında aynı anda çok sayıda hortum görüntülendi
Abone ol
İzmir'in Çeşme ilçesinde deniz üzerinde aynı anda çok sayıda hortum oluştu.
Yağışlı havanın etkili olduğu Çeşme'de sabah Ovacık Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum görüldü.
Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla yaptığı kayıtlarda, aynı anda çeşitli büyüklükte 8 hortumun oluştuğu gözlendi.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, açık denizde hortum oluştuğuna yönelik bilgiler geldiğini, kent merkezinde bir olumsuzluk görülmediğini söyledi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge üzerindeki meteorolojik hava kütlesinin hortum oluşumları için uygun ortam oluşturduğunu belirtti.
Çeşme'nin Ovacık Mahallesi'nde 7 Aralık 2021'de oluşan hortum, evlerde hasara yol açmıştı.