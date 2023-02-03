https://sputniknews.com.tr/20230203/cesme-aciklarinda-ayni-anda-cok-sayida-hortum-goruntulendi-1066530128.html

Çeşme açıklarında aynı anda çok sayıda hortum görüntülendi

Çeşme açıklarında aynı anda çok sayıda hortum görüntülendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde deniz üzerinde aynı anda çok sayıda hortum oluştu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T13:27+0300

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yaşam

hortum

izmir

çeşme

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Yağışlı havanın etkili olduğu Çeşme'de sabah Ovacık Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum görüldü.Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla yaptığı kayıtlarda, aynı anda çeşitli büyüklükte 8 hortumun oluştuğu gözlendi.Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, açık denizde hortum oluştuğuna yönelik bilgiler geldiğini, kent merkezinde bir olumsuzluk görülmediğini söyledi.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge üzerindeki meteorolojik hava kütlesinin hortum oluşumları için uygun ortam oluşturduğunu belirtti.Çeşme'nin Ovacık Mahallesi'nde 7 Aralık 2021'de oluşan hortum, evlerde hasara yol açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221210/turkiyede-hortum-ve-benzeri-firtinalarin-gorulme-sikligi-neden-artti-1064414320.html

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