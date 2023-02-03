https://sputniknews.com.tr/20230203/bruksel-ukraynanin-abye-hizlandirilmis-katilim-talebini-karsilamayacak-1066541421.html
AB liderleri Kiev'de: Ukrayna'nın AB'ye hızlandırılmış katılım talebini karşılanacak mı?
AB liderleri Kiev'de: Ukrayna'nın AB'ye hızlandırılmış katılım talebini karşılanacak mı?
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, bugün Kiev'de düzenlenen görüşmelerde Ukrayna'nın birliğe hızlandırılmış katılım prosedürü talebinin 'uygun bir dille... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T17:14+0300
2023-02-03T17:14+0300
2023-02-03T17:18+0300
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Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilaf devam ederken geçen yılın yaz aylarında aday üye statüsü verilen Kiev, AB'ye hızlandırılmış katılım prosedürünün uygulanmasını talep ediyor.AB yetkilileri, bugün Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili zirve için Kiev'i ziyaret etti.İngiliz basını, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in söz konusu zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ilgili talebinin karşılanamayacağını ihtiyatlı bir şekilde bildireceğini duyurdu.Zelenskiy, dün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine bu yıl başlamayı hak ettiğine inanıyorum. Kıymet verdiğimiz hayatlar ancak güçlü bir Ukrayna ve güçlü bir AB ile korunabilir" demişti.Brüksel, aday üyelerin 'Kopenhag kriterleri' olarak bilinen bir dizi koşulu karşılamasını şart koşuyor.Bu koşullar arasında azınlıklara korunması, istikrarlı bir demokrasi ve hukukun üstünlüğü, işleyen bir piyasa ekonomisi ve AB'nin tüm yasa ve yönetmeliklerinin kabul edilmesininin yanı sıra ortak para birimi euro'nun kabul edilmesi yer alıyor.Bununla beraber üyelerin, kamu açıklarını yüzde 3'ün altında ve borç-GSYİH oranlarını da yüzde 60'ın altında tutmaları bekleniyor.Ukrayna, henüz bu şartların hiçbirini karşılayamıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-lavrovun-rus-sorunu-ile-ilgili-sozleri-yersiz-1065944658.html
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AB liderleri Kiev'de: Ukrayna'nın AB'ye hızlandırılmış katılım talebini karşılanacak mı?
17:14 03.02.2023 (güncellendi: 17:18 03.02.2023) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, bugün Kiev'de düzenlenen görüşmelerde Ukrayna'nın birliğe hızlandırılmış katılım prosedürü talebinin 'uygun bir dille reddeceği' öne sürüldü.
Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilaf devam ederken geçen yılın yaz aylarında aday üye statüsü verilen Kiev, AB'ye hızlandırılmış katılım prosedürünün uygulanmasını talep ediyor.
AB yetkilileri, bugün Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili zirve için Kiev'i ziyaret etti.
İngiliz basını, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in söz konusu zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ilgili talebinin karşılanamayacağını ihtiyatlı bir şekilde bildireceğini duyurdu.
Zelenskiy, dün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine bu yıl başlamayı hak ettiğine inanıyorum. Kıymet verdiğimiz hayatlar ancak güçlü bir Ukrayna ve güçlü bir AB ile korunabilir" demişti.
Brüksel, aday üyelerin 'Kopenhag kriterleri' olarak bilinen bir dizi koşulu karşılamasını şart koşuyor.
Bu koşullar arasında azınlıklara korunması, istikrarlı bir demokrasi ve hukukun üstünlüğü, işleyen bir piyasa ekonomisi ve AB'nin tüm yasa ve yönetmeliklerinin kabul edilmesininin yanı sıra ortak para birimi euro'nun kabul edilmesi yer alıyor.
Bununla beraber üyelerin, kamu açıklarını yüzde 3'ün altında ve borç-GSYİH oranlarını da yüzde 60'ın altında tutmaları bekleniyor.
Ukrayna, henüz bu şartların hiçbirini karşılayamıyor.