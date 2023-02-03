https://sputniknews.com.tr/20230203/bolu-yedigoller-mevkiinde-zincirleme-trafik-kazasi-istanbul-yonunde-ulasim-saglanamiyor--1066520692.html

Bolu-Yedigöller mevkiinde zincirleme trafik kazası: İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor

Bolu-Yedigöller mevkiinde zincirleme trafik kazası: İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T09:23+0300

2023-02-03T09:23+0300

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türkiye

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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 tır, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230202/meteorolojiden-27-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-istanbulda-pazar-gunu-kar-bekleniyor-1066476924.html

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