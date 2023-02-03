https://sputniknews.com.tr/20230203/blinkenin-cin-ziyaretinden-ne-beklemeli-1066543070.html

Blinken’in Çin ziyaretinden ne beklemeli?

Blinken’in Çin ziyaretinden ne beklemeli?

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken 5-6 Şubat'ta Çin'i ziyaret edecek. Bu, şu anki Dışişleri Bakanı'nın ikili ilişkilerin istikrarına katkıda bulunabilecek... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T17:43+0300

2023-02-03T17:43+0300

2023-02-03T17:43+0300

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ABD-Çin ilişkileri, önceki ABD yönetiminin Çin ihracatına ek vergiler getirmesinin ardından giderek kötüleşti. Gerilim ticaret savaşından, yavaş yavaş finansal, teknolojik ve askeri sektörlere yayıldı. Sonunda, ABD'nin siyasi elitleri arasında Çin'e sert şekilde karşı koyma gerekliliği konusunda partiler arası bir fikir birliği ortaya çıktı. Çin, ticaret ortağından bir numaralı jeopolitik rakibe dönüştü.Pekin'de umutlar, ABD'nin Çin karşıtı söyleminin Biden'ın iktidara gelmesiyle zayıflayacağına bağlandı. Ancak Biden yönetiminde Çin'e yönelik yaptırımlar sadece zayıflamamakla kalmadı, aynı zamanda belirli alanlarda daha da arttı. Çin'deki üretimlerini geliştirmemeyi taahhüt eden şirketlere 52 milyar dolarlık sübvansiyon sağlayan CHIPS Yasasını imzalayan Biden'dı. Biden ayrıca, Çin'e yarı iletken tedarikine eşi görülmemiş ihracat kısıtlamaları getirmeyi de kabul etti. Şimdi, Dışişleri Bakanı'nın Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde ABD, Huawei'ye Amerikan yarı iletkenlerinin tedarikinde tam bir ambargonun yanı sıra Çin yüksek teknoloji şirketlerine yapılan Amerikan yatırımlarının tamamen yasaklanmasını da düşünüyor. ABD, Hollanda ve Japonya arasında Çin'e cip üretiminde kullanılan ekipman tedarikinin ortak bir şekilde yasaklanması konusunda devam eden müzakerelere ek olarak, Çin’e karşı yöneltilen casusluk, fikri mülkiyet hırsızlığı ve hatta Rus özel güvenlik şirketlerini desteklemekle ilgili sürekli suçlamalar Blinken'in Çin ziyaretine son derece olumsuz bir zemin oluşturuyor.Hem ABD hem de Çin, ABD Dışişleri Bakanı'nın yaklaşan ziyaretini, ikili ilişkilerin daha da bozulmasını önleyecek belirli bir çerçevenin inşasına yönelik yeni bir adım için bir fırsat olarak görüyor. Ancak Çin ve ABD için yeterli ve kabul edilebilir istikrar seviyesi nedir? Burada iki ülkenin vizyonu birbirinden ayrılıyor. Washington, ziyaret öncesinde Çin'e yönelik yeni teknolojik ve yatırım kısıtlamalarından açıkça dile getirdiğine göre, ABD muhtemelen uzun süreli bir ekonomik çatışmaya hazırlanıyor. Washington'ın korktuğu tek şey, Pekin ile doğrudan veya dolaylı bir askeri çatışmaya girilmesidir.Pekin, ABD ile ilişkilerin asla eskisi gibi olmayacağını ve Washington’un Çin'in gelişimini ne pahasına olursa olsun kontrol altına almaya kararlı olduğunu bilse de, kısa vadede yaptırım baskısı çarkının olabildiğince yavaş dönmesi Çin için önemlidir. Çin, yüksek teknolojilerde maksimum ithal ikamesine yönelik bir yol izliyor ve temel araştırmalarda kendi yetkinliklerini geliştiriyor. Bununla birlikte, tüm bu süreçler zaman alacağından ABD ile işbirliği ne kadar uzun ve geniş olursa, Çin'in Batı’dan ekonomik ve teknolojik bağımsızlığına geçişi o kadar kolay ve sorunsuz olacaktır. Başka bir deyişle Çin, ABD ile mümkün olduğunca işbirliğini sürdürmekle ilgileniyor. Ancak Pekin'in de kendi kırmızı çizgisi var: Tayvan.Bu anlamda, ABD'nin Tayvan'a yönelik herhangi bir eylemi, ister silah tedariki isterse ABD'li yetkililerin adaya ziyaretleri olsun, statükoyu tek taraflı olarak değiştirme girişimi olarak görülüyor ve ikili ilişkilerde en can sıkıcı faktör olmaya devam ediyor. Bu nedenle, ABD Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanının Tayvan'a olası ziyareti ve bununla ilgili açıklamaları Blinken'in ziyareti öncesinde durumu daha da alevlendiriyor. Amerikalı diplomatın Çinli mevkidaşıyla yapacağı görüşmede ABD'yi ilgilendiren tezleri dile getirme sırası ve tarzı, büyük ölçüde görüşmenin atmosferini ve pratik sonucunu belirleyecektir. Şu anda, ziyaret öncesinde, Amerikan medyası Ukrayna krizi ve Çin'in Rusya ile işbirliği konusunu işliyor. Çin medyası da Tayvan meselesinin Çin'in temel çıkarlarından biri olduğunu ve taviz verilemeyceğinin altını çiziyor.Çin-ABD ilişkileri esasen uzun yıllardır sürdürülen statükoya dayanıyor. Muhtemelen Blinken'in gezisi sırasında Çin tarafı, ABD'den yıllarca süren statükoya ve ‘tek Çin’ ilkesine olan bağlılığını açık şekilde ilan etmesini talep edecek. Amerikalılar da Pekin'den Ukrayna ile ilgili açıklamalar bekleyecek. Bu konularda yeni bir şeyin duyulması pek olası değil. Bu, tarafların formalitelere uyulması nedeniyle bir miktar memnuniyet duygusuyla ve aynı zamanda karşılıklı güvensizlik içinde kalarak dağılacağı anlamına geliyor.

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