https://sputniknews.com.tr/20230203/belarus-savunma-bakanligi-ukrayna-sinirinda-tankci-tatbikati-basladi-1066547226.html
Belarus Savunma Bakanlığı: Ukrayna sınırında tankçı tatbikatı başladı
Belarus Savunma Bakanlığı: Ukrayna sınırında tankçı tatbikatı başladı
Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınındaki Gojsk poligonunda, tankçı birliklerin atış talimli taktik tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T21:00+0300
2023-02-03T21:00+0300
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tatbikat
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Açıklamada, “Gojsk poligonunda, 6. Muhafız Mekanize Tugayı personeli, tanklardan atış talimli taktik tatbikat gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Belarus Savunma Bakanlığı, “Askerler, birimler halinde üslerinden çıkarak ateş hattına mevzilenme, tank müfrezesi halinde savunma eylemlerini yürütme ve muharebeden çıkma görevlerini yerine getirdiler” diye ekledi.
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belarus, tank, tatbikat
Belarus Savunma Bakanlığı: Ukrayna sınırında tankçı tatbikatı başladı
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Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınındaki Gojsk poligonunda, tankçı birliklerin atış talimli taktik tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.
Açıklamada, “Gojsk poligonunda, 6. Muhafız Mekanize Tugayı personeli, tanklardan atış talimli taktik tatbikat gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Belarus Savunma Bakanlığı, “Askerler, birimler halinde üslerinden çıkarak ateş hattına mevzilenme, tank müfrezesi halinde savunma eylemlerini yürütme ve muharebeden çıkma görevlerini yerine getirdiler” diye ekledi.