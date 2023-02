https://sputniknews.com.tr/20230203/bakan-soyludan-abd-buyukelcisi-flakee-pis-ellerini-turkiyenin-uzerinden-cek-1066541874.html

Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçisi Flake'e: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek

ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'e tepki gösteren Bakan Soylu, "Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066541707_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_136f85f727452acb0e9e8e990c9ffc90.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Lara Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Genel Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.Burada konuşan Bakan Soylu, 21. Yüzyılın basit bir soru sorduğunu ifade ederek, “Bizim bir atasözümüz bunun cevabını çok iyi verir. ‘Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar'. Tamda dünyanın hali belki de bunu ifade etmektedir. Batı sömürerek, Doğu’yu fakirleştirerek, istikrarsızlaştırarak zenginleşti. Sonunda kıyamet koptu. Mesele tek başına Suriye değildir, Suriye göç meselesinde sadece bir kompartmandır. Suriye olmasaydı dünyanın başka bir istikrarsız noktasında patlak verecekti. Afganistan, Pakistan, Afrika bir kaynak. 1970 yılındaki dünyada uluslararası göçmen sayısı 84 milyon, o günkü dünya nüfusunun yüzde 2.3’üydü. 2020 yılında bu sayı 280 milyonu aştı dünya nüfusunun yüzde 3.6’sı oldu. 2021 yılı sonunda zorla yerinden edilmiş insan sayısı 89. 3 milyondu. 2022 yılının başında Ukrayna-Rusya savaşı başladı yıl ortasın da bu sayı 103 milyona çıktı. Afganistan’ı karıştırdılar, Afrika’yı istikrarsızlaştırdılar oradan bir göç dalgası oluştu. Aslında yeni bir şey yaşamıyoruz” diye konuştu.Göçün hiş değişmediğini aktaran Bakan Soylu, Batı’nın bunu yeni normal gibi tarif etmesi ve şaşırması,paniklemesi olarak nitelendirdi.‘En yüksek sınır dışı oranlarını yakaladık’Batının göç meselesinde dünyaya vizyonsuzluğu, gaddarlığı, beceriksiz ile rezil olduğunu ifade eden Bakan Süleyman Soylu, “Biz insanlığa mahcup olmadık. Tarihimize kendimize mahcup olmadık. Neye rağmen devlet otoritesinin tamamen yok olduğu iki ülke Irak ve Suriye’ye rağmen. Aynı bölge kaynaklı büyük bir terör mücadelesi verirken, sınırımızda bir terör devleti kurulması için ABD ve Avrupa büyük uğraş verirken insanları mağdur etmeden biz bu süreci yönettik. İlk andan itibaren ayakları yere basan kuralları ve hedefi belirli göç politikası uyguladık. Açık kapı politikasında düzenli göçü yönetmek, kaçak göçle de mücadele etmek bu politikanın iki temel ayağıdır. Ülke içinde etkili bir yakalama stratejisi ve etkili bir sınır dışı mekanizmasını kaçak göçün argümanı olarak gördük ve bunu ciddiyetle takip ettik. En yüksek sınır dışı oranlarını yakaladık. Bu politikayı işin en başından itibaren hukuki ve kurumsal alt yapı üzerinden takip ettik. Biz devlet geleneği olan bir milletiz, bu kabiliyeti hiçbir zaman baskı ve oyunla kaybetmeyen bu konudan bayrağımızı sürekli olarak dalgalandıran büyük bir milletiz” diye konuştu.‘Avrupa'dan çözüm beklenmez’Bakan Soylu, kimsenin Avrupa’dan çözüm beklememesi gerektiğinin altını çizdi: Bakan Soylu, Türkiye’nin 3.5 milyon Suriyeli sığınmacısı olduğunu belirterek, Türkiye’nin kendilerine sahip çıkmasını beklediklerini söyledi.‘Son 12 ayda 130 bin kişiyi ülkesine gönderdik’Soylu, şöyle devam ettii:'Dünyanın en çok göçmen gönderen ülkesi Türkiyedir'Bakan Soylu, her 100 Suriyeliden ancak 1.9’unun asayiş meseleleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, yüzde 98.1’inin bu ülkenin kurallarına uyduğunu ve uymaya devam edeceğini bildirdi.Yüzde 98.1’i görmeden, yüzde 1.9’luk bir parça üzerinden o insanların karşılaştığı sorunları görmeden yapılan açıklamaları eleştiren Soylu, “12 ayda 130 bin kişiyi kafamıza göre gönderdik. Dünyaya en çok kaçak göçmeni geri gönderen ülke Türkiye’dir. Yanımızın yanımızın yanımızın yanı başına yaklaşan bir ülke yoktur. Kaçak göç mücadelesini dünyada en güçlü şekilde yapan Türkiye’dir. Hem de bunu insani koşullarda yapabilen tek ülkedir. Göçü sınır meselesi olarak görüyorlar. Bizim kitapçıklardan almışlar elektro optik kulelerin ne olduğunu biliyorlarsa adımı değiştiririm, neye faydası olduğunu biliyorlarsa adımı değiştiririm. Sığınmacıların biyometrik kayıtları parmak izleri hepsi alınarak gelmiştir ve defalarca güncellenmiştir. Sıkı bir takip vardır. Türkiye’de yılda 8 bin insan kaçakçısı yakalanıyor bilmiyorlar. Türkiye’deki sayı Avrupa’nın tamamının sayısı kadardır. İstanbul’da iki tane daha geri gönderme merkezi yaptırıyoruz” diye konuştu.Bakan Soylu, İstanbul’un tamamı 2019’dan itibaren yeni geçici koruma yerleşimine Fatih ve Esenyurt ilçelerinin ikamet izinlerine kapatıldığını bildirdi.İkamet iznine kapattıktan sonra Fatih’te 74 binden, 50 bine, Esenyurt’ta sayı 145 binden,136 bine düştüğünü kaydeden Bakan Soylu, yurt genelinde yerleşim oranı sorununu yüzde 25’den yüzde 20’ye çektiklerini kaydetti.‘Türkiye'ye gelen her Amerikan Büyükelçisi, ‘Türkiye'de nasıl darbe yaparım, yaptırırım' telaşı içinde’Bakan Soylu, ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i hedef alarak şunları söyledi:‘Üzülüveriyorlar’Türkiye'de tespit edilen yabancı teröristleri de ülkelerine gönderdiklerini aktaran Soylu, "Adamı yakalıyoruz, bu senin adamın diyoruz, utanmazlığın bir boyutu da şu, bunu bütün Türkiye bilsin. Adamı kendi ülkesine almamak için vatandaşlıktan çıkartıyorlar. 'Bu benim vatandaşım değil' diyorlar. Bir yüzlü değil, iki yüzlü değil, her türlü numarayı ortaya koyuyorlar. Çıplak gerçekleri ortaya koyunca onların Türkiye'deki mümessilleri çok üzülüveriyorlar" diye konuştu.‘111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk’2016'da bir yabancı savaşçıyı sınır dışı ederken Hollanda ve Belçika'da ilgili makamları uyardıklarını hatırlatan Soylu, “2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 102 uyruktan 9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik. Biz bu gayreti gösterirken onların tavrı bu kişileri vatandaşlıktan alelacele çıkarıp, meseleyi baştan savmak şeklinde hallederiz anlayışıyla olmuştur. Bugün bize konsolosluk kapatarak akıl vermeye çalışan ülkelerin aslında bu meseledeki yönetim becerisizliklerine bir örnek olması için paylaşmak istedim. Avrupa Birliği ülkelerine bin 126 yabancı terörist gönderdik. Türkiye olarak onlara soruyoruz, 'Ne yaptınız? Tekrar bunlar yarın Türkiye'ye gelmeye çalışırlar mı ve ya çatışma bölgelerine giderler mi veya Avrupa'da bir şey yaparlar mı? diye. Ödleri patlıyor, kamuoylarına böyle bir şey söyleyecekler diye" dedi.Göçün dinamik bir süreç olduğunu kaydeden Bakan Soylu, sahayı sürekli takip ettikleri yakın gelecekte göçün küresel düzeyde bitmeyeceğinin ortada olduğunu belirtti.

