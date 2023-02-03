https://sputniknews.com.tr/20230203/bakan-kurum-istanbulu-asla-ve-asla-liyakatsizligin-kaderine-terk-etmedik-etmeyecegiz-1066544016.html

Bakan Kurum: İstanbul'u asla ve asla liyakatsizliğin kaderine terk etmedik, etmeyeceğiz

Bakan Kurum: İstanbul'u asla ve asla liyakatsizliğin kaderine terk etmedik, etmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla ve asla... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T18:29+0300

2023-02-03T18:29+0300

2023-02-03T18:30+0300

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Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sultanbeyli Meydanı'nda gerçekleşen Aydos Kalesi ve Sultan Korusu'nun açılış töreninde, "Türkiye'ye eser kazandırmaya devam ediyoruz. Sultanbeyli her zaman 'büyük ve güçlü Türkiye' hedefinin yanında durdu, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a omuz verdi. Sultanbeyli'ye Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.Sultanbeyli'de 490 milyon lira yatırım değeriyle üç projenin yapımına devam ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, şöyle konuştu:'14 Mayıs'ta bir kez daha söz alacak milletimiz, 'Beceriksizliğe yeter, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne devam' diyecektir'"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için gece gündüz aşk ile çalışıyoruz. Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla ve asla liyakatsizliğin, beceriksizliğin ve iş bilmezliğin kaderine terk etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullu hemşehrilerim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla destekleyecektir. 14 Mayıs'ta bir kez daha söz alacak milletimiz, 'Beceriksizliğe yeter, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne devam' diyecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz."

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murat kurum, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb