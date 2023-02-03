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https://sputniknews.com.tr/20230203/bakan-cavusoglundan-kapatilan-konsolosluklara-iliskin-aciklama-maksatli-oldugunu-dusunuyoruz-1066524908.html
Bakan Çavuşoğlu'ndan kapatılan konsolosluklara ilişkin açıklama: 'Maksatlı olduğunu düşünüyoruz'
Bakan Çavuşoğlu'ndan kapatılan konsolosluklara ilişkin açıklama: 'Maksatlı olduğunu düşünüyoruz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapatılan konsolosluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz."... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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Güvenlik gerekçesiyle dokuz ülkenin İstanbul konsoloslukları kapatıldı. Dışişleri Bakanlığı, misyonlarını kapatan ülkelerin büyükelçilerini dün bakanlığa çağırmıştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlediği ortak basın toplantısında söz konusu ülkeleri eleştirdi.Bakan Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/konsolosluklarini-kapatan-ulkelerin-elcileri-disislerine-cagrildi-1066493988.html
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mevlüt çavuşoğlu
mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu'ndan kapatılan konsolosluklara ilişkin açıklama: 'Maksatlı olduğunu düşünüyoruz'

11:18 03.02.2023 (güncellendi: 11:25 03.02.2023)
© AADışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz Amerika’nın geçmişte verdiği sözleri hatırlıyoruz, endişelerimizi dile getirdik. PKK/YPG ile olan mücadelemizde kararlılığımızı söyledik https://sputniknews.com.tr/20230118/1065900778.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz Amerika’nın geçmişte verdiği sözleri hatırlıyoruz, endişelerimizi dile getirdik. PKK/YPG ile olan mücadelemizde kararlılığımızı söyledik https://sputniknews.com.tr/20230118/1065900778.html - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapatılan konsolosluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Güvenlik gerekçesiyle dokuz ülkenin İstanbul konsoloslukları kapatıldı. Dışişleri Bakanlığı, misyonlarını kapatan ülkelerin büyükelçilerini dün bakanlığa çağırmıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlediği ortak basın toplantısında söz konusu ülkeleri eleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
TÜRKİYE
Konsolosluklarını kapatan ülkelerin elçileri Dışişleri'ne çağrıldı
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