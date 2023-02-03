https://sputniknews.com.tr/20230203/bakan-cavusoglundan-kapatilan-konsolosluklara-iliskin-aciklama-maksatli-oldugunu-dusunuyoruz-1066524908.html
Bakan Çavuşoğlu'ndan kapatılan konsolosluklara ilişkin açıklama: 'Maksatlı olduğunu düşünüyoruz'
Bakan Çavuşoğlu'ndan kapatılan konsolosluklara ilişkin açıklama: 'Maksatlı olduğunu düşünüyoruz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapatılan konsolosluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz."... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T11:18+0300
2023-02-03T11:18+0300
2023-02-03T11:25+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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Güvenlik gerekçesiyle dokuz ülkenin İstanbul konsoloslukları kapatıldı. Dışişleri Bakanlığı, misyonlarını kapatan ülkelerin büyükelçilerini dün bakanlığa çağırmıştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlediği ortak basın toplantısında söz konusu ülkeleri eleştirdi.Bakan Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/konsolosluklarini-kapatan-ulkelerin-elcileri-disislerine-cagrildi-1066493988.html
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mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu'ndan kapatılan konsolosluklara ilişkin açıklama: 'Maksatlı olduğunu düşünüyoruz'
11:18 03.02.2023 (güncellendi: 11:25 03.02.2023) Abone ol
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapatılan konsolosluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Güvenlik gerekçesiyle dokuz ülkenin İstanbul konsoloslukları kapatıldı. Dışişleri Bakanlığı, misyonlarını kapatan ülkelerin büyükelçilerini dün bakanlığa çağırmıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlediği ortak basın toplantısında söz konusu ülkeleri eleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz." dedi.