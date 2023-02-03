https://sputniknews.com.tr/20230203/aym-baskanligina-zuhtu-arslanin-secilmesi-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1066516183.html
AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T01:24+0300
2023-02-03T01:24+0300
2023-02-03T01:24+0300
türkiye
aym
anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan üçüncü kez başkanlığa seçildi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.Kararda, şu ifadelere yer verildi:"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 2/2/2023 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Zühtü ARSLAN seçilmiştir."
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MIA „Rosiya Segodnya“
aym, anayasa mahkemesi (aym)
aym, anayasa mahkemesi (aym)
AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan üçüncü kez başkanlığa seçildi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 2/2/2023 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Zühtü ARSLAN seçilmiştir."