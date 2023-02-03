https://sputniknews.com.tr/20230203/aym-baskanligina-zuhtu-arslanin-secilmesi-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1066516183.html

AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T01:24+0300

2023-02-03T01:24+0300

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türkiye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan üçüncü kez başkanlığa seçildi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.Kararda, şu ifadelere yer verildi:"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 2/2/2023 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Zühtü ARSLAN seçilmiştir."

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aym, anayasa mahkemesi (aym)