Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230203/avrasya-tunelinden-gecen-100-milyonuncu-araca-odul-1066530257.html
Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül
Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül
Avrasya Tüneli'nden 6 yılda 100 milyon araç geçti. 100 milyonuncu aracın sürücüsüne hediyesini, tünel çıkışında karşılama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T13:44+0300
2023-02-03T13:44+0300
avrasya tüneli
ödül
multimedya
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066530737_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_39ca8cce159e6ccc87550f2c6513e7d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066530737_203:0:2732:1897_1920x0_80_0_0_91cf85a8dc0e6430ebe172c03c1bc08b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrasya tüneli, ödül, fotoğraf, фото
avrasya tüneli, ödül, fotoğraf, фото

Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül

13:44 03.02.2023
Abone olTelegram
Avrasya Tüneli'nden 6 yılda 100 milyon araç geçti. 100 milyonuncu aracın sürücüsüne hediyesini, tünel çıkışında karşılama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu verdi.
© AAAçılışı 2016 yılının aralık ayında yapılan Avrasya Tüneli'ni bugüne kadar 100 milyon araç kullandı. Tünelden 100 milyonuncu aracın geçmesi nedeniyle tünel kontrol merkezinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1.2 milyar dolara ulaştı" dedi.
Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Açılışı 2016 yılının aralık ayında yapılan Avrasya Tüneli'ni bugüne kadar 100 milyon araç kullandı. Tünelden 100 milyonuncu aracın geçmesi nedeniyle tünel kontrol merkezinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1.2 milyar dolara ulaştı" dedi.
© AABakan Karaismailoğlu, tünelin ülke ekonomisine katkısıyla yatırım maliyetini 6 yılda karşıladığını söyledi. Tünelin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısının 22 Aralık'ta 74 bin 210 olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Ocak ayının ikinci yarısında hafta içi trafik ortalaması 71 binin üzerinde gerçekleşerek günlük belirlenen minimum trafik garantisinin üzerinde seyretti" diye konuştu.
Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Bakan Karaismailoğlu, tünelin ülke ekonomisine katkısıyla yatırım maliyetini 6 yılda karşıladığını söyledi. Tünelin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısının 22 Aralık'ta 74 bin 210 olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Ocak ayının ikinci yarısında hafta içi trafik ortalaması 71 binin üzerinde gerçekleşerek günlük belirlenen minimum trafik garantisinin üzerinde seyretti" diye konuştu.
© AAAçıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndaki girişinde 100 milyonuncu aracın geçişini bekledi.
Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Açıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndaki girişinde 100 milyonuncu aracın geçişini bekledi.
© AA Tünelden geçen 100 milyonuncu araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracın şoförü ile bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, kendisine çiçek ve hediye verdi.
Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Tünelden geçen 100 milyonuncu araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracın şoförü ile bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, kendisine çiçek ve hediye verdi.
© AAAraç sürücüsü Sercan İnal tüneli, açıldığından beri kullandıklarını belirterek, "Çok rahatlattı trafiği. Karşıya geçeceğimiz zaman burayı tercih ediyoruz. Şu anda da çok şaşırdık" dedi. Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu'nun araç sürücüsü Sercan İnal'a tünelden bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye ettiği bildirildi.
Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Araç sürücüsü Sercan İnal tüneli, açıldığından beri kullandıklarını belirterek, "Çok rahatlattı trafiği. Karşıya geçeceğimiz zaman burayı tercih ediyoruz. Şu anda da çok şaşırdık" dedi. Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu'nun araç sürücüsü Sercan İnal'a tünelden bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye ettiği bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала