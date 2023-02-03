https://sputniknews.com.tr/20230203/anket-finlandiyalilar-natoya-isvec-olmadan-katilmaya-hazir-1066527560.html

Anket: Finlandiyalılar NATO'ya İsveç olmadan katılmaya hazır

Anket: Finlandiyalılar NATO'ya İsveç olmadan katılmaya hazır

Finlandiya'da gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklamasında, son Kuran-ı Kerim yakma olaylarından sonra İsveç'in NATO üyeliğinin tartışma konusu olmasıyla birlikte... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T12:39+0300

2023-02-03T12:39+0300

2023-02-03T12:50+0300

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sanna marin

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine yönelik Türkiye'nin onayı konusunda yürütülen müzakereler Kuran-ı Kerim yakma olaylarından sonra çıkmaza girdi.Finlandiya gazetesi Ilta-Sanomat'ın haberine göre Taloustutkimus düşünce kuruluşu tarafından gerçekleştirilen güncel kamuoyu yoklaması, halkın çoğunluğunun NATO'ya İsveç olmadan katılmaya hazır olduğunu gösterdi.Ankete katılanların yüzde 53'ü Finlandiya'nın ittifaka üyelik konusunda İsveç'in takvimine bağlı kalmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.Öte yandan yüzde 28'lik bir kesim, ittifaka üyelik konusunda İsveç ile eşgüdüm halinde ilerlenmesini vurgularken, yüzde 19'luk bir kesim de konuya dair fikri olmadığını ifade etti.Kuruluşun araştırmacıları arasında yer alan Juho Rahkonen, gazeteye verdiği demeçte İsveçlilerin Sovyetler Birliği ile yaşanan Kış Savaşı sırasında Finlandiya ile dayanışmasını ifade ettiği "Finlandiya'nın davası bizim davamızdır" sloganına atıfa bulunarak "İsveç'in davası bizim davamız değil" değerlendirmesini yaptı.Başbakan farklı görüşteBununla beraber Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, aksi görüşte. Marin, yakın zaman önce Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında iki ülkenin NATO üyeliği konusundaki ortak yolculuğunun 'ele ele başladığı gibi öyle de tamamlanması gerektiğini' söylemişti.İsveç'in 'baş belası' ve 'yaramaz çocuk' olarak resmedilmesine karşı çıktığını belirten Marin, her iki ülkenin de NATO'nun gereklilikleriyle ilgili tüm şartları yerine getirdiğini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230202/isvec-basbakani-kristersson-kuran-yakma-eylemleri-ulke-imajini-etkiledi-1066505711.html

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