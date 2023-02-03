Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/amasya-cambuku-koyu-osbyi-durduran-mahkeme-kararini-bayram-havasinda-kutluyor-1066594054.html
Amasya Çambükü Köyü, OSB'yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor
Amasya Çambükü Köyü, OSB'yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor
Amasya’da Çambükü köylülerinden Serpil, "Çambükü Köyü’nün mera vasfı olduğu, üretebilir arazi olduğu için ve Organize Sanayi Bölgesi’ne uygun olmadığı kararı... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T23:16+0300
2023-02-05T15:18+0300
akşam postasi
amasya
organize sanayi bölgesi (osb)
mahkeme kararı
köy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066593507_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b756e2bcf603eaa44afeca034aeb1ff2.jpg
Amasya Taşova Çambükü Köyü, OSB’yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor
Amasya Taşova Çambükü Köyü, OSB’yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor
Amasya’da tarım arazisinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılacak olmasına karşı çıkan köylüler 1 yılı aşkın süredir eylem yapıyordu. Sonunda mahkemeden bekledikleri haber çıktı. Çambükü köylülerinden Serpil Hanım, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı:
amasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066593507_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f48185eae7c55e45527dbed7ff416b63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
amasya, аудио, organize sanayi bölgesi (osb), mahkeme kararı, köy
amasya, аудио, organize sanayi bölgesi (osb), mahkeme kararı, köy

Amasya Çambükü Köyü, OSB'yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor

23:16 03.02.2023 (güncellendi: 15:18 05.02.2023)
AKŞAM POSTASI
Amasya Taşova Çambükü Köyü, OSB’yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Amasya’da Çambükü köylülerinden Serpil, "Çambükü Köyü’nün mera vasfı olduğu, üretebilir arazi olduğu için ve Organize Sanayi Bölgesi’ne uygun olmadığı kararı verildi. Bizim de istediğimiz buydu. Bir yıldır biz bunun için mücadele veriyorduk" ifadelerini kullandı.
Amasya’da tarım arazisinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılacak olmasına karşı çıkan köylüler 1 yılı aşkın süredir eylem yapıyordu. Sonunda mahkemeden bekledikleri haber çıktı.
Çambükü köylülerinden Serpil Hanım, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı:
“Haberi duyunca bütün köy halkı köy meydanında toplandı. Eskiden olduğu gibi bu gece herkes evinden yiyecekler getirecek akşam yeniden toplanılacak. Hepimiz çok sevindik. Çambükü Köyü’nün mera vasfı olduğu, üretebilir arazi olduğu için ve Organize Sanayi Bölgesi’ne uygun olmadığı kararı verildi. Bizim de istediğimiz buydu. Bir yıldır biz bunun için mücadele veriyorduk. Kepçelerle gelmişlerdi ve bizim bu zamana kadar ekip biçtiğimiz, ürün yetiştirdiğimiz tarlalarımızı mahvettikleri için 3-4 aydır bütün köy daha da fazla mücadele vermeye başlamıştık. Ektiğimiz, biçtiğimiz, hayvanlarımızı otlattığımız alanların yeşilini kaybettirdiler. Yeşillik bitti. Kapkara bir yer haline geldi sadece toprak kaldı. Meyve ağaçlarımız vardı onları söktüler. Dere ve sel yatakları vardı oraları bozdular. Altyapı ihaleleri yapılacaktı. Her şeyi kendilerine göre ayarlamışlardı ama mücadeleyi biz kazandık diyebiliriz.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала