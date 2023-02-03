Amasya Çambükü Köyü, OSB'yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor

“Haberi duyunca bütün köy halkı köy meydanında toplandı. Eskiden olduğu gibi bu gece herkes evinden yiyecekler getirecek akşam yeniden toplanılacak. Hepimiz çok sevindik. Çambükü Köyü’nün mera vasfı olduğu, üretebilir arazi olduğu için ve Organize Sanayi Bölgesi’ne uygun olmadığı kararı verildi. Bizim de istediğimiz buydu. Bir yıldır biz bunun için mücadele veriyorduk. Kepçelerle gelmişlerdi ve bizim bu zamana kadar ekip biçtiğimiz, ürün yetiştirdiğimiz tarlalarımızı mahvettikleri için 3-4 aydır bütün köy daha da fazla mücadele vermeye başlamıştık. Ektiğimiz, biçtiğimiz, hayvanlarımızı otlattığımız alanların yeşilini kaybettirdiler. Yeşillik bitti. Kapkara bir yer haline geldi sadece toprak kaldı. Meyve ağaçlarımız vardı onları söktüler. Dere ve sel yatakları vardı oraları bozdular. Altyapı ihaleleri yapılacaktı. Her şeyi kendilerine göre ayarlamışlardı ama mücadeleyi biz kazandık diyebiliriz.”