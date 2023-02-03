https://sputniknews.com.tr/20230203/amasya-cambuku-koyu-osbyi-durduran-mahkeme-kararini-bayram-havasinda-kutluyor-1066594054.html
Amasya Çambükü Köyü, OSB'yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor
Amasya Çambükü Köyü, OSB'yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor
Amasya’da Çambükü köylülerinden Serpil, "Çambükü Köyü’nün mera vasfı olduğu, üretebilir arazi olduğu için ve Organize Sanayi Bölgesi’ne uygun olmadığı kararı... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T23:16+0300
2023-02-03T23:16+0300
2023-02-05T15:18+0300
akşam postasi
amasya
organize sanayi bölgesi (osb)
mahkeme kararı
köy
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Amasya Taşova Çambükü Köyü, OSB’yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor
Amasya Taşova Çambükü Köyü, OSB’yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor
Amasya’da tarım arazisinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılacak olmasına karşı çıkan köylüler 1 yılı aşkın süredir eylem yapıyordu. Sonunda mahkemeden bekledikleri haber çıktı. Çambükü köylülerinden Serpil Hanım, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı:
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Atilla Güner
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
amasya, аудио, organize sanayi bölgesi (osb), mahkeme kararı, köy
amasya, аудио, organize sanayi bölgesi (osb), mahkeme kararı, köy
Amasya Çambükü Köyü, OSB'yi durduran mahkeme kararını bayram havasında kutluyor
23:16 03.02.2023 (güncellendi: 15:18 05.02.2023) Abone ol
Amasya’da Çambükü köylülerinden Serpil, "Çambükü Köyü’nün mera vasfı olduğu, üretebilir arazi olduğu için ve Organize Sanayi Bölgesi’ne uygun olmadığı kararı verildi. Bizim de istediğimiz buydu. Bir yıldır biz bunun için mücadele veriyorduk" ifadelerini kullandı.
Amasya’da tarım arazisinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılacak olmasına karşı çıkan köylüler 1 yılı aşkın süredir eylem yapıyordu. Sonunda mahkemeden bekledikleri haber çıktı.
Çambükü köylülerinden Serpil Hanım, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı:
“Haberi duyunca bütün köy halkı köy meydanında toplandı. Eskiden olduğu gibi bu gece herkes evinden yiyecekler getirecek akşam yeniden toplanılacak. Hepimiz çok sevindik. Çambükü Köyü’nün mera vasfı olduğu, üretebilir arazi olduğu için ve Organize Sanayi Bölgesi’ne uygun olmadığı kararı verildi. Bizim de istediğimiz buydu. Bir yıldır biz bunun için mücadele veriyorduk. Kepçelerle gelmişlerdi ve bizim bu zamana kadar ekip biçtiğimiz, ürün yetiştirdiğimiz tarlalarımızı mahvettikleri için 3-4 aydır bütün köy daha da fazla mücadele vermeye başlamıştık. Ektiğimiz, biçtiğimiz, hayvanlarımızı otlattığımız alanların yeşilini kaybettirdiler. Yeşillik bitti. Kapkara bir yer haline geldi sadece toprak kaldı. Meyve ağaçlarımız vardı onları söktüler. Dere ve sel yatakları vardı oraları bozdular. Altyapı ihaleleri yapılacaktı. Her şeyi kendilerine göre ayarlamışlardı ama mücadeleyi biz kazandık diyebiliriz.”