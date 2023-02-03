https://sputniknews.com.tr/20230203/ali-kocun-oglu-kerim-rahmi-koc-kaza-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1066536453.html
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, geçirdiği kayak kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T15:33+0300
2023-02-03T15:33+0300
2023-02-03T15:33+0300
yaşam
ali koç
kaza
rahmi koç
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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 15 yaşındaki Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Fransa'da bulunan Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralandı.Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı. Koç'un hastanede yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230203/bahcelievlerde-kaza-yapan-iett-soforu-adliyeye-sevk-edildi-1066526916.html
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ali koç, kaza, rahmi koç
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, geçirdiği kayak kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 15 yaşındaki Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Fransa'da bulunan Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralandı.
Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı. Koç'un hastanede yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verileceği belirtildi.