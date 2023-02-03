https://sputniknews.com.tr/20230203/ali-kocun-oglu-kerim-rahmi-koc-kaza-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1066536453.html

Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, geçirdiği kayak kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T15:33+0300

2023-02-03T15:33+0300

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yaşam

ali koç

kaza

rahmi koç

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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 15 yaşındaki Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Fransa'da bulunan Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralandı.Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı. Koç'un hastanede yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verileceği belirtildi.

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ali koç, kaza, rahmi koç