Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230203/ali-kocun-oglu-kerim-rahmi-koc-kaza-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1066536453.html
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, geçirdiği kayak kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T15:33+0300
2023-02-03T15:33+0300
yaşam
ali koç
kaza
rahmi koç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/13/1058890764_0:311:1030:890_1920x0_80_0_0_257be71f88769aeaa57b0d8a5f406874.jpg
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 15 yaşındaki Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Fransa'da bulunan Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralandı.Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı. Koç'un hastanede yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230203/bahcelievlerde-kaza-yapan-iett-soforu-adliyeye-sevk-edildi-1066526916.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/13/1058890764_0:214:1030:987_1920x0_80_0_0_4f6d5d41ce3f486f9b132c81e8df3ff7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali koç, kaza, rahmi koç
ali koç, kaza, rahmi koç

Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

15:33 03.02.2023
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, geçirdiği kayak kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 15 yaşındaki Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Fransa'da bulunan Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralandı.
Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı. Koç'un hastanede yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verileceği belirtildi.
Bahçelievler'de İETT otobüsü kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
TÜRKİYE
Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала