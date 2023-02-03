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https://sputniknews.com.tr/20230203/aksenov-kirimda-kamulastirilan-mulk-satislarinin-gelirleri-ozel-askeri-operasyona-yonlendirilecek-1066544539.html
Aksenov: Kırım'da kamulaştırılan mülk satışlarının gelirleri özel askeri operasyona yönlendirilecek
Aksenov: Kırım'da kamulaştırılan mülk satışlarının gelirleri özel askeri operasyona yönlendirilecek
Kırım Parlamentosu Ukraynalı bir dizi oligark, iş insanı, politikacı, banka ve fabrikanın Kırım'daki mülklerini kamulaştırma kararı aldı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T19:24+0300
2023-02-03T19:24+0300
dünya
sergey aksenov
kırım
kamulaştırma
oligark
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Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kırım'da Ukraynalı iş insanlarının kamulaştırılan mülklerinin satışından elde edilecek gelirin tümünün özel askeri operasyona katılanların ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.Aksenov, “Ukraynalı iş insanlarının kamulaştırılan mülklerinin satışından elde edilecek tüm gelir, özel askeri operasyona katılanların ihtiyaçları için kullanılacak” ifadelerini kullandı.Kamulaştırılan mülklerin tümünün açık artırma yoluyla satılacağını kaydeden Aksenov, “Tutumum her şeyi satmak yönünde. Hiçbir şeyi başka şekillerde veya kiralama yoluyla elde tutmayacağız. Öncelikle bu mülklerin satışından elde edilecek gelir, vatanımızı koruma görevini yerine getiren, özel askeri operasyon görevlerini yerine getiren birimleri donatmak için kullanılacak” ifadelerine yer verdi.Daha önce, Kırım parlamentosu, Kiev makamlarıyla bağlantılı ve Rusya'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunan bir dizi Ukraynalı oligarkın mülklerini kamulaştırma kararı almıştı.
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sergey aksenov, kırım, kamulaştırma, oligark
sergey aksenov, kırım, kamulaştırma, oligark

Aksenov: Kırım'da kamulaştırılan mülk satışlarının gelirleri özel askeri operasyona yönlendirilecek

19:24 03.02.2023
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Kırım Parlamentosu Ukraynalı bir dizi oligark, iş insanı, politikacı, banka ve fabrikanın Kırım'daki mülklerini kamulaştırma kararı aldı.
Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kırım'da Ukraynalı iş insanlarının kamulaştırılan mülklerinin satışından elde edilecek gelirin tümünün özel askeri operasyona katılanların ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.
Aksenov, “Ukraynalı iş insanlarının kamulaştırılan mülklerinin satışından elde edilecek tüm gelir, özel askeri operasyona katılanların ihtiyaçları için kullanılacak” ifadelerini kullandı.
Kamulaştırılan mülklerin tümünün açık artırma yoluyla satılacağını kaydeden Aksenov, “Tutumum her şeyi satmak yönünde. Hiçbir şeyi başka şekillerde veya kiralama yoluyla elde tutmayacağız. Öncelikle bu mülklerin satışından elde edilecek gelir, vatanımızı koruma görevini yerine getiren, özel askeri operasyon görevlerini yerine getiren birimleri donatmak için kullanılacak” ifadelerine yer verdi.
Daha önce, Kırım parlamentosu, Kiev makamlarıyla bağlantılı ve Rusya'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunan bir dizi Ukraynalı oligarkın mülklerini kamulaştırma kararı almıştı.
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