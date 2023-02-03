https://sputniknews.com.tr/20230203/aksenov-kirimda-kamulastirilan-mulk-satislarinin-gelirleri-ozel-askeri-operasyona-yonlendirilecek-1066544539.html

Aksenov: Kırım'da kamulaştırılan mülk satışlarının gelirleri özel askeri operasyona yönlendirilecek

Aksenov: Kırım'da kamulaştırılan mülk satışlarının gelirleri özel askeri operasyona yönlendirilecek

Kırım Parlamentosu Ukraynalı bir dizi oligark, iş insanı, politikacı, banka ve fabrikanın Kırım'daki mülklerini kamulaştırma kararı aldı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T19:24+0300

2023-02-03T19:24+0300

2023-02-03T19:24+0300

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sergey aksenov

kırım

kamulaştırma

oligark

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Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kırım'da Ukraynalı iş insanlarının kamulaştırılan mülklerinin satışından elde edilecek gelirin tümünün özel askeri operasyona katılanların ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.Aksenov, “Ukraynalı iş insanlarının kamulaştırılan mülklerinin satışından elde edilecek tüm gelir, özel askeri operasyona katılanların ihtiyaçları için kullanılacak” ifadelerini kullandı.Kamulaştırılan mülklerin tümünün açık artırma yoluyla satılacağını kaydeden Aksenov, “Tutumum her şeyi satmak yönünde. Hiçbir şeyi başka şekillerde veya kiralama yoluyla elde tutmayacağız. Öncelikle bu mülklerin satışından elde edilecek gelir, vatanımızı koruma görevini yerine getiren, özel askeri operasyon görevlerini yerine getiren birimleri donatmak için kullanılacak” ifadelerine yer verdi.Daha önce, Kırım parlamentosu, Kiev makamlarıyla bağlantılı ve Rusya'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunan bir dizi Ukraynalı oligarkın mülklerini kamulaştırma kararı almıştı.

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sergey aksenov, kırım, kamulaştırma, oligark