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Akaryakıt fiyatlarında son durum: Motorine indirim, LPG'ye zam
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Motorine indirim, LPG'ye zam
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,82 liradan satılıyor. Motorine 65 kuruş indirim gelirken LPG ise zamlandı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T08:48+0300
2023-02-03T08:48+0300
yaşam
benzin
zam
lpg
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Motorinde dünün ardından bugün de indirim gelirken LPG ise zamlandı. Öte yandan motorin grubunda cumartesiden geçerli olmak üzere 68 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,82 liradan satılıyor. Motorine 65 kuruş indirim geldi.Benzinin litresi ise ortalama 21.14 TL'den satılıyor.Fiyatı 1,07 lira artan otogaz ise 11.99 TL'den satılıyor.
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benzin, zam, lpg
benzin, zam, lpg

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Motorine indirim, LPG'ye zam

08:48 03.02.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,82 liradan satılıyor. Motorine 65 kuruş indirim gelirken LPG ise zamlandı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorinde dünün ardından bugün de indirim gelirken LPG ise zamlandı. Öte yandan motorin grubunda cumartesiden geçerli olmak üzere 68 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,82 liradan satılıyor. Motorine 65 kuruş indirim geldi.

Benzinin litresi ise ortalama 21.14 TL'den satılıyor.
Fiyatı 1,07 lira artan otogaz ise 11.99 TL'den satılıyor.
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