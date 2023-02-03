https://sputniknews.com.tr/20230203/abdnin-budapeste-buyukelcisinin-aciklamasina-macaristandan-tepki-vali-ya-da-naip-kabul-etmiyoruz-1066514443.html

ABD'nin Budapeşte Büyükelçisi'nin açıklamalarına Macaristan'dan tepki: Vali, naip kabul etmiyoruz

ABD'nin Budapeşte Büyükelçisi'nin açıklamalarına Macaristan'dan tepki: Vali, naip kabul etmiyoruz

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Rusya'ya yönelik politikasını eleştiren ABD'nin Budapeşte Büyükelçisi David Pressman'a... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T00:30+0300

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Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, Macaristan'da görev yapan ne ABD ne de başka bir ülkenin büyükelçisinin Macaristan'ın iç politikasına müdahale etmeye hakkı olmadığını belirtti.Szijjarto, "Biz vali ya da naip kabul etmiyoruz. Bize, kendi ülkemizde nasıl yaşayacağımızı söylemek için gönderilmediğini düşünüyorum. O devir bitti. Macaristan egemen bir ülke ve dışarıdan hiç kimse bize nasıl yaşayacağımızı söyleyemez" diye konuştu.Macarların kendi hükümetlerini seçtiğini, bir sonraki seçimde Macarların hükümeti değiştirme hakkı olduğunu kaydeden Szijjarto, Macar hükümetinin sadece Macarların çıkarları için çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.ABD'nin Budapeşte Büyükelçisi Pressman, Macar hükümet yetkililerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları eleştirdiğini ve Rusya'nın görüşlerini destekleyen açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Macar hükümetine tepki göstermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230130/macaristan-ile-avusturya-ukraynaya-silah-yollamayacak-1066371889.html

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