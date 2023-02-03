https://sputniknews.com.tr/20230203/abden-filistine-199-milyon-euroluk-destek-paketi-1066517635.html
AB'den Filistin'e 199 milyon euro'luk destek paketi
AB'den Filistin'e 199 milyon euro'luk destek paketi
Avrupa Birliği (AB), Filistin için 199 milyon euro'luk mali destek paketi duyurdu. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T03:27+0300
2023-02-03T03:27+0300
2023-02-03T03:28+0300
dünya
ab
filistin
israil-filistin
yardım
insani yardım
euro
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0e/1044725237_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_414dd3b0e3e0de929dfb8ad517a293d6.jpg
AB'nin Filistin Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin'e yardım paketi için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde tören düzenlendiği belirtildi.Törene Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin yanı sıra Filistin Maliye Bakanı Şükri Beşşare ve AB temsilcilerinin katıldığı aktarılan açıklamada, Filistin'e yeni yardım paketinin 199 milyon euro olduğuna işaret edildi.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) verilen mali desteklerin de 97 milyon euro'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, böylece 2022 bütçesi tahsisleri gereğince AB'nin Filistin halkına yardımlarının toplam 296 milyon euro'ya ulaştığı vurgulandı.AB Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, törendeki konuşmasında, Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılıklarının altını çizdi.AB'nin Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmalara bağlı kalınması talebinde bulunacağını söyleyen Burgsdorff, ekonomik ve mali reformlar için Filistin hükümeti ile de çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, iki devletli çözüme siyasi destekleri ve uluslararası mahfillerde Filistin halkına destekleri için AB'ye teşekkür etti.Filistin, son yıllarda Arap ve uluslararası yardımların azalmasının yanı sıra İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden yaptığı kesintilere bağlı olarak mali sorunlar yaşıyor.İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/israilden-gazze-seridine-hava-saldirisi-1066475918.html
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0e/1044725237_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_0319259e8f1e0733cc974fda27f4393a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ab, filistin, israil-filistin, yardım, insani yardım, euro, ortadoğu
ab, filistin, israil-filistin, yardım, insani yardım, euro, ortadoğu
AB'den Filistin'e 199 milyon euro'luk destek paketi
03:27 03.02.2023 (güncellendi: 03:28 03.02.2023) Abone ol
Avrupa Birliği (AB), Filistin için 199 milyon euro'luk mali destek paketi duyurdu.
AB'nin Filistin Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin'e yardım paketi için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde tören düzenlendiği belirtildi.
Törene Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin yanı sıra Filistin Maliye Bakanı Şükri Beşşare ve AB temsilcilerinin katıldığı aktarılan açıklamada, Filistin'e yeni yardım paketinin 199 milyon euro olduğuna işaret edildi.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) verilen mali desteklerin de 97 milyon euro'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, böylece 2022 bütçesi tahsisleri gereğince AB'nin Filistin halkına yardımlarının toplam 296 milyon euro'ya ulaştığı vurgulandı.
AB Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, törendeki konuşmasında, Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılıklarının altını çizdi.
AB'nin Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmalara bağlı kalınması talebinde bulunacağını söyleyen Burgsdorff, ekonomik ve mali reformlar için Filistin hükümeti ile de çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, iki devletli çözüme siyasi destekleri ve uluslararası mahfillerde Filistin halkına destekleri için AB'ye teşekkür etti.
Filistin, son yıllarda Arap ve uluslararası yardımların azalmasının yanı sıra İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden yaptığı kesintilere bağlı olarak mali sorunlar yaşıyor.
İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.