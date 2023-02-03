https://sputniknews.com.tr/20230203/abddeki-ukraynali-askeri-atase-patriot-egitimi-alan-askerler-birkac-hafta-sonra-ukraynaya-donecek-1066528970.html

ABD'deki Ukraynalı askeri ataşe: Patriot eğitimi alan askerler birkaç hafta sonra Ukrayna'ya dönecek

ABD'deki Ukraynalı askeri ataşe: Patriot eğitimi alan askerler birkaç hafta sonra Ukrayna'ya dönecek

Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Boris Kremenetskiy, ABD'de Patriot füze savunma sistemlerini kullanma eğitimi alan Ukraynalı askerlerin... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T13:03+0300

2023-02-03T13:03+0300

2023-02-03T13:05+0300

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Ukrayna basınına yer alan habere göre Kremenetskiy, Ukraynalı askerlerin ABD'de devam eden Patriot sistemleriyle ilgili eğitiminin birkaç hafta sona ereceğini kaydetti. Eğitimin yaklaşık 1 aydır sürdüğünü anlatan Kremenetskiy, sıfırdan eğitim verildiğinde, genelde bu sürenin birkaç aydan bir yıla kadar olduğu bilgisini paylaştı. ABD Savunma Bakanlığı, ocak ayı ortasında yaklaşık 100 Ukraynalı askerin Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim almak için Oklohoma'daki üsse geldiğini ve eğitimin birkaç ay süreceğini duyurmuştu. Bu ay başında Alman haber ajansı dpa, Berlin'deki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı hanerinde, yaklaşık 70 Ukraynalı askerin Patriot eğitimi için Almanya'ya gittiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230116/fox-news-ukraynali-askerler-patriot-egitimi-icin-abdye-geldi-1065808378.html

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