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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/abddeki-ukraynali-askeri-atase-patriot-egitimi-alan-askerler-birkac-hafta-sonra-ukraynaya-donecek-1066528970.html
ABD'deki Ukraynalı askeri ataşe: Patriot eğitimi alan askerler birkaç hafta sonra Ukrayna'ya dönecek
ABD'deki Ukraynalı askeri ataşe: Patriot eğitimi alan askerler birkaç hafta sonra Ukrayna'ya dönecek
Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Boris Kremenetskiy, ABD'de Patriot füze savunma sistemlerini kullanma eğitimi alan Ukraynalı askerlerin... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T13:03+0300
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ukrayna krizi
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paralı asker
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Ukrayna basınına yer alan habere göre Kremenetskiy, Ukraynalı askerlerin ABD'de devam eden Patriot sistemleriyle ilgili eğitiminin birkaç hafta sona ereceğini kaydetti. Eğitimin yaklaşık 1 aydır sürdüğünü anlatan Kremenetskiy, sıfırdan eğitim verildiğinde, genelde bu sürenin birkaç aydan bir yıla kadar olduğu bilgisini paylaştı. ABD Savunma Bakanlığı, ocak ayı ortasında yaklaşık 100 Ukraynalı askerin Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim almak için Oklohoma'daki üsse geldiğini ve eğitimin birkaç ay süreceğini duyurmuştu. Bu ay başında Alman haber ajansı dpa, Berlin'deki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı hanerinde, yaklaşık 70 Ukraynalı askerin Patriot eğitimi için Almanya'ya gittiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230116/fox-news-ukraynali-askerler-patriot-egitimi-icin-abdye-geldi-1065808378.html
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abd, rusya, ukrayna, paralı asker
abd, rusya, ukrayna, paralı asker

ABD'deki Ukraynalı askeri ataşe: Patriot eğitimi alan askerler birkaç hafta sonra Ukrayna'ya dönecek

13:03 03.02.2023 (güncellendi: 13:05 03.02.2023)
© AFP 2023 / TIM SLOANPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / TIM SLOAN
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Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Boris Kremenetskiy, ABD'de Patriot füze savunma sistemlerini kullanma eğitimi alan Ukraynalı askerlerin birkaç hafta sonra Ukrayna'ya döneceklerini belirtti.
Ukrayna basınına yer alan habere göre Kremenetskiy, Ukraynalı askerlerin ABD'de devam eden Patriot sistemleriyle ilgili eğitiminin birkaç hafta sona ereceğini kaydetti.
Eğitimin yaklaşık 1 aydır sürdüğünü anlatan Kremenetskiy, sıfırdan eğitim verildiğinde, genelde bu sürenin birkaç aydan bir yıla kadar olduğu bilgisini paylaştı.
ABD Savunma Bakanlığı, ocak ayı ortasında yaklaşık 100 Ukraynalı askerin Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim almak için Oklohoma'daki üsse geldiğini ve eğitimin birkaç ay süreceğini duyurmuştu.
Bu ay başında Alman haber ajansı dpa, Berlin'deki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı hanerinde, yaklaşık 70 Ukraynalı askerin Patriot eğitimi için Almanya'ya gittiğini belirtmişti.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
Ukrayna krizi
Fox News: Ukraynalı askerler, Patriot eğitimi için ABD'ye geldi
16 Ocak, 19:11
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