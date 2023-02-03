https://sputniknews.com.tr/20230203/abdde-atesli-silahlar-raporu-suca-karisanlarin-yarisindan-fazlasi-yasal-olarak-satin-alindi-1066517809.html

ABD'de ateşli silahlar raporu: Suça karışanların yarısından fazlası yasal olarak satın alındı

ABD'de ateşli silahlar raporu: Suça karışanların yarısından fazlası yasal olarak satın alındı

ABD’de yayımlanan ateşli silahlarla ilgili federal raporda, polisin suç mahallinde ele geçirdiği silahların yüzde 54’ünün 3 yıl içinde yasal olarak satın... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T03:50+0300

2023-02-03T03:50+0300

2023-02-03T03:50+0300

dünya

abd

suç

silah

silah satışı

ateşli silah

hırsızlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103274/31/1032743133_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_ea7d5bdbaf990c99251c863d56bfb3f7.jpg

ABD Adalet Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada, ülkede silah şiddetinin tekrar gündeme geldiği bir dönemde, ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu (ATF) tarafından hazırlanan kapsamlı bir rapora yer verildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, raporu 'tarihi bir adım' olarak niteleyerek, “2021'de ATF'yi 20 yılı aşkın süredir suçlu silah kaçakçılığına ilişkin ilk kez bir rapor hazırlamaları için yönlendirdim” ifadesini kullandı.Raporda, polisin 2021’de suçun işlendiği alanlarda ele geçirdiği silahların yüzde 54’ünün 3 yıl içinde satın alındığına ve 2019’dan itibaren bu oranda artış görüldüğüne dikkat çekildi.Suç mahallinde ele geçirilen silahların yasal olarak alındığı belirtilen raporda, edinilen silahlar ile son yıllarda suça karışma arasındaki sürenin azaldığı, bunun da yasal olarak alınan silahların ikinci kişilere satıldığına ve çalındığına işaret edebileceği kaydedildi.4 yılda 1 milyondan fazla silah çalındıAçıklamada görüşlerine yer verilen ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco da bu durumu 'çalıntı silah salgını' şeklinde niteleyerek, 2017 ila 2021 arasında ülkede 1 milyondan fazla ateşli silahın çalındığı, bunların yüzde 96’sının özel şahıslara ait olduğu bilgisini paylaştı.Raporda, yasal yarı otomatik silahı, yasa dışı tam otomatik silaha dönüştüren cihazların sayısında da son 5 yılda 5 kattan fazla artış olduğuna dikkat çekildi.ATF’nin hazırladığı çalışmada, 'hayalet silah' denilen özel olarak üretilmiş seri numarası olmayan ateşli silahların, suç mahallerinde 2021’de 2020’ye göre 2 kat arttığı bildirildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, suç, silah, silah satışı, ateşli silah, hırsızlık