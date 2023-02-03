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ABD'de 25 yaşındaki erkek panda Le Le öldü
ABD'de 25 yaşındaki erkek panda Le Le öldü
ABD'de 25 yaşındaki erkek panda Le Le'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Pandanın 1 Şubat'ta hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ölüm nedeninin... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T22:20+0300
2023-02-03T22:22+0300
yaşam
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ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, Le Le'nin adının anlamının "mutlu mutlu" olduğu ve kişiliğinin de oldukça mutlu olduğu belirtildi.Açıklamada, Temmuz 1998'te dünyaya gözlerini açan Le Le'nin 2003'ten bu yana hayvanat bahçesinin sakinlerinden olduğuna dikkat çekildi.25 yaşındaki erkek pandanın 1 Şubat'ta hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ölüm nedeninin yapılacak incelemelerden sonra belirlenebileceği kaydedildi.Pandaların doğal ortamdaki ömürleri ortalama 14-20 yıl. Ancak bu süre, hayvanat bahçesi gibi tesislerde yaşayan pandalar için 38'e kadar çıkabiliyor.Dünyada sadece 1800 civarında panda kaldığı sanılıyor.
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ABD'de 25 yaşındaki erkek panda Le Le öldü

22:20 03.02.2023 (güncellendi: 22:22 03.02.2023)
© AP Photo / GREG CAMPBELLpanda Le Le
panda Le Le - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / GREG CAMPBELL
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ABD'de 25 yaşındaki erkek panda Le Le'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Pandanın 1 Şubat'ta hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ölüm nedeninin yapılacak incelemelerden sonra belirlenebileceği kaydedildi.
ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, Le Le'nin adının anlamının "mutlu mutlu" olduğu ve kişiliğinin de oldukça mutlu olduğu belirtildi.
Açıklamada, Temmuz 1998'te dünyaya gözlerini açan Le Le'nin 2003'ten bu yana hayvanat bahçesinin sakinlerinden olduğuna dikkat çekildi.
25 yaşındaki erkek pandanın 1 Şubat'ta hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ölüm nedeninin yapılacak incelemelerden sonra belirlenebileceği kaydedildi.
Pandaların doğal ortamdaki ömürleri ortalama 14-20 yıl. Ancak bu süre, hayvanat bahçesi gibi tesislerde yaşayan pandalar için 38'e kadar çıkabiliyor.
Dünyada sadece 1800 civarında panda kaldığı sanılıyor.
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