https://sputniknews.com.tr/20230203/abdde-25-yasindaki-erkek-panda-le-le-oldu-1066550405.html

ABD'de 25 yaşındaki erkek panda Le Le öldü

ABD'de 25 yaşındaki erkek panda Le Le öldü

ABD'de 25 yaşındaki erkek panda Le Le'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Pandanın 1 Şubat'ta hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ölüm nedeninin... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T22:20+0300

2023-02-03T22:20+0300

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yaşam

panda

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ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, Le Le'nin adının anlamının "mutlu mutlu" olduğu ve kişiliğinin de oldukça mutlu olduğu belirtildi.Açıklamada, Temmuz 1998'te dünyaya gözlerini açan Le Le'nin 2003'ten bu yana hayvanat bahçesinin sakinlerinden olduğuna dikkat çekildi.25 yaşındaki erkek pandanın 1 Şubat'ta hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ölüm nedeninin yapılacak incelemelerden sonra belirlenebileceği kaydedildi.Pandaların doğal ortamdaki ömürleri ortalama 14-20 yıl. Ancak bu süre, hayvanat bahçesi gibi tesislerde yaşayan pandalar için 38'e kadar çıkabiliyor.Dünyada sadece 1800 civarında panda kaldığı sanılıyor.

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Sputnik Türkiye

panda