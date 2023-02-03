https://sputniknews.com.tr/20230203/abd-polisi-bu-kez-kopek-oldurdu-1066532597.html

ABD polisi bu kez köpek öldürdü

ABD polisi bu kez köpek öldürdü

ABD'nin Hawaii Adaları'ndaki Pahala bölgesinde, yan evdeki köpeklerin sesinden rahatsız olan komşular tarafından olay yerine çağırılan polis, 4 köpekten birini... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T14:20+0300

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dünya

köpek

abd

polis

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ABD’ye bağlı Hawaii Adaları'nın Pahala bölgesinde, yan evde tutulan köpeklerin havlamasından rahatsız olan komşular polis çağırdı. Geçen hafta sonu yerel saatle 17.00 sıralarında olay yerine gelen polis, köpeklerin sesinin duyulduğu evi buldu. Kapıyı çalan 52 yaşındaki polis, cevap alamamasının ardından ev sahibine bakmak için bahçede dolanmaya başladı. O esnada kapının aralanmasıyla 4 köpek dışarıya koştu. Yanına gelen köpeklerden korkan polis ateş ederek, 'Kai' isimli köpeği vurdu. Acı içinde bağırmaya başlayan Kai'nin yanına gelen diğer köpekler daha sonra polisten korkarak geri çekildi. O esnada evde olmayan köpeklerin sahibi 16 yaşındaki Nikki Vander Elst, köpeklerinin daha önce saldırgan hareketler sergilemediğini söyledi. Görüntüleri izlediğini belirten Elst, "Koşuyorlar, zıplıyorlar, yalıyorlar. Sadece sevilmek istiyorlar. Onlar en sevgi dolu köpekler" ifadelerini kullandı. Elst ayrıca, olaya ilişkin yasal haklarını kullanacağının da altını çizdi. Elst'in kardeşi Alohilani Camelo ise, "Bunun bir suç olduğuna inanıyoruz. Bu adil değil" dedi.Hawaii Köpek Eğitim Akademisi'nin sahibi Eric Sacks, polislerin, doğru beden dili kullanarak köpek saldırılarından korunması için eğitim alması gerektiğini belirtirken, "Eğer köpeklerin beden diline bakacak olursak, hiçbirinin saldırgan tavırlar içinde olmadığını görebiliriz. Köpeklerin kuyruk sallaması yüzde 100 mutluluk göstergesi olmasa da çoğu zaman böyledir" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220731/abd-polisi-bu-kez-17-yasindaki-bir-genci-olduresiye-dovdugu-goruntulerle-gundemde-1059342250.html

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