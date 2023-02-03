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https://sputniknews.com.tr/20230203/abd-polisi-bu-kez-kopek-oldurdu-1066532597.html
ABD polisi bu kez köpek öldürdü
ABD polisi bu kez köpek öldürdü
ABD'nin Hawaii Adaları'ndaki Pahala bölgesinde, yan evdeki köpeklerin sesinden rahatsız olan komşular tarafından olay yerine çağırılan polis, 4 köpekten birini... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T14:20+0300
2023-02-03T14:21+0300
dünya
köpek
abd
polis
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ABD’ye bağlı Hawaii Adaları'nın Pahala bölgesinde, yan evde tutulan köpeklerin havlamasından rahatsız olan komşular polis çağırdı. Geçen hafta sonu yerel saatle 17.00 sıralarında olay yerine gelen polis, köpeklerin sesinin duyulduğu evi buldu. Kapıyı çalan 52 yaşındaki polis, cevap alamamasının ardından ev sahibine bakmak için bahçede dolanmaya başladı. O esnada kapının aralanmasıyla 4 köpek dışarıya koştu. Yanına gelen köpeklerden korkan polis ateş ederek, 'Kai' isimli köpeği vurdu. Acı içinde bağırmaya başlayan Kai'nin yanına gelen diğer köpekler daha sonra polisten korkarak geri çekildi. O esnada evde olmayan köpeklerin sahibi 16 yaşındaki Nikki Vander Elst, köpeklerinin daha önce saldırgan hareketler sergilemediğini söyledi. Görüntüleri izlediğini belirten Elst, "Koşuyorlar, zıplıyorlar, yalıyorlar. Sadece sevilmek istiyorlar. Onlar en sevgi dolu köpekler" ifadelerini kullandı. Elst ayrıca, olaya ilişkin yasal haklarını kullanacağının da altını çizdi. Elst'in kardeşi Alohilani Camelo ise, "Bunun bir suç olduğuna inanıyoruz. Bu adil değil" dedi.Hawaii Köpek Eğitim Akademisi'nin sahibi Eric Sacks, polislerin, doğru beden dili kullanarak köpek saldırılarından korunması için eğitim alması gerektiğini belirtirken, "Eğer köpeklerin beden diline bakacak olursak, hiçbirinin saldırgan tavırlar içinde olmadığını görebiliriz. Köpeklerin kuyruk sallaması yüzde 100 mutluluk göstergesi olmasa da çoğu zaman böyledir" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220731/abd-polisi-bu-kez-17-yasindaki-bir-genci-olduresiye-dovdugu-goruntulerle-gundemde-1059342250.html
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köpek, abd, polis
köpek, abd, polis

ABD polisi bu kez köpek öldürdü

14:20 03.02.2023 (güncellendi: 14:21 03.02.2023)
© PixabayKöpek, doğa
Köpek, doğa - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Pixabay
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ABD'nin Hawaii Adaları'ndaki Pahala bölgesinde, yan evdeki köpeklerin sesinden rahatsız olan komşular tarafından olay yerine çağırılan polis, 4 köpekten birini öldürdü.
ABD’ye bağlı Hawaii Adaları'nın Pahala bölgesinde, yan evde tutulan köpeklerin havlamasından rahatsız olan komşular polis çağırdı.
Geçen hafta sonu yerel saatle 17.00 sıralarında olay yerine gelen polis, köpeklerin sesinin duyulduğu evi buldu. Kapıyı çalan 52 yaşındaki polis, cevap alamamasının ardından ev sahibine bakmak için bahçede dolanmaya başladı. O esnada kapının aralanmasıyla 4 köpek dışarıya koştu.
Yanına gelen köpeklerden korkan polis ateş ederek, 'Kai' isimli köpeği vurdu. Acı içinde bağırmaya başlayan Kai'nin yanına gelen diğer köpekler daha sonra polisten korkarak geri çekildi.
ABD'nin Illinois eyaletinde polisin 17 yaşındaki bir genci gözaltına alırken uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Polisin öldüresiye yumrukladığı gencin yüzünde, kafatasında ve leğen kemiğinde kırıklar var. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
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ABD polisi, bu kez 17 yaşındaki bir genci öldüresiye dövdüğü görüntülerle gündemde
31 Temmuz 2022, 16:51
O esnada evde olmayan köpeklerin sahibi 16 yaşındaki Nikki Vander Elst, köpeklerinin daha önce saldırgan hareketler sergilemediğini söyledi. Görüntüleri izlediğini belirten Elst, "Koşuyorlar, zıplıyorlar, yalıyorlar. Sadece sevilmek istiyorlar. Onlar en sevgi dolu köpekler" ifadelerini kullandı. Elst ayrıca, olaya ilişkin yasal haklarını kullanacağının da altını çizdi.
Elst'in kardeşi Alohilani Camelo ise, "Bunun bir suç olduğuna inanıyoruz. Bu adil değil" dedi.
Hawaii Köpek Eğitim Akademisi'nin sahibi Eric Sacks, polislerin, doğru beden dili kullanarak köpek saldırılarından korunması için eğitim alması gerektiğini belirtirken, "Eğer köpeklerin beden diline bakacak olursak, hiçbirinin saldırgan tavırlar içinde olmadığını görebiliriz. Köpeklerin kuyruk sallaması yüzde 100 mutluluk göstergesi olmasa da çoğu zaman böyledir" açıklamasında bulundu.
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