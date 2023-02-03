https://sputniknews.com.tr/20230203/ab-g7-ile-birlikte-rus-petrol-urunlerine-fiyat-tavani-uygulayacagiz-1066547611.html

AB: G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağız

AB: G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağız

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağını belirtti. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “G7 ile birlikte bu ürünlere tavan fiyat getiriyoruz. Rusya’nın gelirlerini kısıtlıyor, küresel enerji piyasalarının istikrarını sağlıyoruz” diye yazdı.AB ülkeleri tavan fiyatını belirlediAvrupa Birliği (AB) daimi temsilcileri, Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyatı konusunda anlaştı. Tavan, primle işlem gören petrol ürünleri için varil başına 100 dolar ve indirimli olarak işlem gören ürünler için varil başına 45 dolar olarak belirlendi.

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