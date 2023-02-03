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AB: G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağız
AB: G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağız
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağını belirtti. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T21:10+0300
2023-02-03T21:10+0300
dünya
rusya
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petrol
rus petrolü
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tavan fiyat
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “G7 ile birlikte bu ürünlere tavan fiyat getiriyoruz. Rusya’nın gelirlerini kısıtlıyor, küresel enerji piyasalarının istikrarını sağlıyoruz” diye yazdı.AB ülkeleri tavan fiyatını belirlediAvrupa Birliği (AB) daimi temsilcileri, Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyatı konusunda anlaştı. Tavan, primle işlem gören petrol ürünleri için varil başına 100 dolar ve indirimli olarak işlem gören ürünler için varil başına 45 dolar olarak belirlendi.
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rusya, g7, petrol, rus petrolü, tavan seviye, tavan fiyat
rusya, g7, petrol, rus petrolü, tavan seviye, tavan fiyat

AB: G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağız

21:10 03.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağını belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “G7 ile birlikte bu ürünlere tavan fiyat getiriyoruz. Rusya’nın gelirlerini kısıtlıyor, küresel enerji piyasalarının istikrarını sağlıyoruz” diye yazdı.

AB ülkeleri tavan fiyatını belirledi

Avrupa Birliği (AB) daimi temsilcileri, Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyatı konusunda anlaştı. Tavan, primle işlem gören petrol ürünleri için varil başına 100 dolar ve indirimli olarak işlem gören ürünler için varil başına 45 dolar olarak belirlendi.
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