https://sputniknews.com.tr/20230203/ab-g7-ile-birlikte-rus-petrol-urunlerine-fiyat-tavani-uygulayacagiz-1066547611.html
AB: G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağız
AB: G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağız
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağını belirtti. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T21:10+0300
2023-02-03T21:10+0300
2023-02-03T21:10+0300
dünya
rusya
g7
petrol
rus petrolü
tavan seviye
tavan fiyat
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “G7 ile birlikte bu ürünlere tavan fiyat getiriyoruz. Rusya’nın gelirlerini kısıtlıyor, küresel enerji piyasalarının istikrarını sağlıyoruz” diye yazdı.AB ülkeleri tavan fiyatını belirlediAvrupa Birliği (AB) daimi temsilcileri, Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyatı konusunda anlaştı. Tavan, primle işlem gören petrol ürünleri için varil başına 100 dolar ve indirimli olarak işlem gören ürünler için varil başına 45 dolar olarak belirlendi.
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rusya, g7, petrol, rus petrolü, tavan seviye, tavan fiyat
rusya, g7, petrol, rus petrolü, tavan seviye, tavan fiyat
AB: G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağız
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) G7 ile birlikte Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacağını belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “G7 ile birlikte bu ürünlere tavan fiyat getiriyoruz. Rusya’nın gelirlerini kısıtlıyor, küresel enerji piyasalarının istikrarını sağlıyoruz” diye yazdı.
AB ülkeleri tavan fiyatını belirledi
Avrupa Birliği (AB) daimi temsilcileri, Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyatı konusunda anlaştı. Tavan, primle işlem gören petrol ürünleri için varil başına 100 dolar ve indirimli olarak işlem gören ürünler için varil başına 45 dolar olarak belirlendi.