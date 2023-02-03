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6 yaşındaki çocuk babasının telefonuyla 1000 dolarlık yemek siparişi verdi
6 yaşındaki çocuk babasının telefonuyla 1000 dolarlık yemek siparişi verdi
ABD'nin Michigan eyaletinde 6 yaşındaki bir çocuk, babasının telefonuyla çevirmiçi yemek sipariş sitesi Grubhub'dan 1000 dolar değerinde yemek siparişi verdi. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T15:48+0300
2023-02-03T15:48+0300
yaşam
abd
michigan
yemek
sipariş
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ABD'nin Michigan eyaletinde 6 yaşındaki bir çocuk, gece acıkınca babasının telefonuyla sipariş vermeye çalıştı.Baba Keith Stonehouse, oğlu Mason'u uyutmadan önce babasının telefonunu verdi.MLive'a konuşan Stonehouse, "Mason'u uyutuyordum, bir aracın yanaştığını gördüm ve kapı zili çaldı, kurte büyük bir çanta dolusu eşya bıraktı" dedi.Eşinin fırın işlettiğini söyleyen Stonehouse, bu yüzden ilk başta birinin bir şey getirdiğini zannettiğini belirtti.Fakat çanta bir restorandan gelmişti ve bu, siparişlerin ilkiydi.'Ardı ardına araçlar geldi'Stonehouse, "Kapı zili tekrar çaldı ve bu devam etti. Ardı ardına araçlar geldi. Bir araç garaj yoluna girerken diğerleri çıkıyordu" ifadelerini kullandı.Daha sonra çeşitli restoranlardan yemek siparişi verildiğini fark ettiğini kaydeden baba, "Telefonuma baktım, yemeğim hazırlanıyor, yemeğim geliyor diye tekrarlanan mesajlar var. Banka hesabıma baktım, param bitiyordu" diye konuştu.Bankadan dolandırıcılık uyarısı almışÖte yandan Stonehouse, bir pizzacıdan 450 dolarlık sipariş vermelerinin ardından Chase Bank'tan dolandırıcılık uyarısı aldıklarını da söyledi.Stonehouse, "Bu 'Saturday Night Live' skeçinden fırlamış gibiydi" diye konuştu.Aile, siparişleri iptal etmenin bir yolunu bulamadı ve yiyecek teslimatlarının çoğunu buzdolabında koydu.'Ne yapacağımı bilemedim''Durumu komik bulmadığını' söyleyen baba, buna rağmen siparişlerden birini alırken istemeden güldüğünü dile getirdi.Stonehouse, "Ona bunun iyi bir şey olmadığını açıklamaya çalışıyordum ve elini kaldırıp beni durdurdu ve 'Baba pepperoni pizzalar gelmedi mi?' diye sordu. Odadan çıkmak zorunda kaldım. Kızsam mı gülsem mi bilemedim. Ne yapacağımı bilemedim" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230120/trans-birey-hamile-kaldi-hem-anne-hem-baba-oldu-1065989500.html
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abd, michigan, yemek, sipariş
abd, michigan, yemek, sipariş

6 yaşındaki çocuk babasının telefonuyla 1000 dolarlık yemek siparişi verdi

15:48 03.02.2023
© AFP 2023Kurye - motor
Kurye - motor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023
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ABD'nin Michigan eyaletinde 6 yaşındaki bir çocuk, babasının telefonuyla çevirmiçi yemek sipariş sitesi Grubhub'dan 1000 dolar değerinde yemek siparişi verdi.
ABD'nin Michigan eyaletinde 6 yaşındaki bir çocuk, gece acıkınca babasının telefonuyla sipariş vermeye çalıştı.
Baba Keith Stonehouse, oğlu Mason'u uyutmadan önce babasının telefonunu verdi.
MLive'a konuşan Stonehouse, "Mason'u uyutuyordum, bir aracın yanaştığını gördüm ve kapı zili çaldı, kurte büyük bir çanta dolusu eşya bıraktı" dedi.
Eşinin fırın işlettiğini söyleyen Stonehouse, bu yüzden ilk başta birinin bir şey getirdiğini zannettiğini belirtti.
Fakat çanta bir restorandan gelmişti ve bu, siparişlerin ilkiydi.

'Ardı ardına araçlar geldi'

Stonehouse, "Kapı zili tekrar çaldı ve bu devam etti. Ardı ardına araçlar geldi. Bir araç garaj yoluna girerken diğerleri çıkıyordu" ifadelerini kullandı.
Daha sonra çeşitli restoranlardan yemek siparişi verildiğini fark ettiğini kaydeden baba, "Telefonuma baktım, yemeğim hazırlanıyor, yemeğim geliyor diye tekrarlanan mesajlar var. Banka hesabıma baktım, param bitiyordu" diye konuştu.

Bankadan dolandırıcılık uyarısı almış

Öte yandan Stonehouse, bir pizzacıdan 450 dolarlık sipariş vermelerinin ardından Chase Bank'tan dolandırıcılık uyarısı aldıklarını da söyledi.
Stonehouse, "Bu 'Saturday Night Live' skeçinden fırlamış gibiydi" diye konuştu.
Aile, siparişleri iptal etmenin bir yolunu bulamadı ve yiyecek teslimatlarının çoğunu buzdolabında koydu.

'Ne yapacağımı bilemedim'

'Durumu komik bulmadığını' söyleyen baba, buna rağmen siparişlerden birini alırken istemeden güldüğünü dile getirdi.
Stonehouse, "Ona bunun iyi bir şey olmadığını açıklamaya çalışıyordum ve elini kaldırıp beni durdurdu ve 'Baba pepperoni pizzalar gelmedi mi?' diye sordu. Odadan çıkmak zorunda kaldım. Kızsam mı gülsem mi bilemedim. Ne yapacağımı bilemedim" diye ekledi.
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