https://sputniknews.com.tr/20230202/zelenskiy-sikayet-etti-rusya-yaptirimlara-cok-hizli-uyum-sagliyor-1066503942.html
Zelenskiy şikayet etti: Rusya yaptırımlara çok hızlı uyum sağlıyor
Zelenskiy şikayet etti: Rusya yaptırımlara çok hızlı uyum sağlıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yaptırımlara daha hızlı uyum sağladığından, Avrupa'nın ise yeni kısıtlamalar getirme hızını... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T19:48+0300
2023-02-02T19:48+0300
2023-02-02T19:48+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
rusya
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Gazeta.ru’nun haberine göre Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, bir grup Avrupalı komisyon üyesiyle birlikte Kiev'e gelen Avrupa Komisyonu (AK) başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında Rusya'nın yaptırımlara daha hızlı uyum sağladığını, Avrupa'nın ise yeni kısıtlamalar getirme hızını yavaşlattığını ifade etti.“Şu anda Avrupa'nın yaptırım temposunun bir parça yavaşladığını görüyoruz” diyen Zelenskiy, aynı zamanda Rusya tarafının kısıtlamalara hızlı bir şekilde uyum sağladığını dile getirdi.Zelenskiy, bunları gerekçe göstererek Moskova’ya yaptırım baskısının arttırılması çağrısında bulundu.Avrupa Birliği (AB) son olarak 16 Aralık 2022 tarihinde Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketini yürürlüğe koymuştu. Bir süre sonra AB’de Rusya’ya karşı onuncu yaptırım paketinin de kabul edilme ihtimali konuşulmaya başladı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sijarto 23 Ocak’ta, önceki kısıtlamalar Avrupa'yı çıkmaza soktuğu için Rusya'ya karşı onuncu bir yaptırım paketinin kabul edilmesinin ‘büyük bir hata’ olacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230118/macaristandan-yaptirim-ve-ablukalardan-karsilikli-saygiya-donme-cagrisi-1065894759.html
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vladimir zelenskiy, rusya
vladimir zelenskiy, rusya
Zelenskiy şikayet etti: Rusya yaptırımlara çok hızlı uyum sağlıyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yaptırımlara daha hızlı uyum sağladığından, Avrupa'nın ise yeni kısıtlamalar getirme hızını yavaşlattığından şikayet etti.
Gazeta.ru’nun haberine göre Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, bir grup Avrupalı komisyon üyesiyle birlikte Kiev'e gelen Avrupa Komisyonu (AK) başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında Rusya'nın yaptırımlara daha hızlı uyum sağladığını, Avrupa'nın ise yeni kısıtlamalar getirme hızını yavaşlattığını ifade etti.
“Şu anda Avrupa'nın yaptırım temposunun bir parça yavaşladığını görüyoruz” diyen Zelenskiy, aynı zamanda Rusya tarafının kısıtlamalara hızlı bir şekilde uyum sağladığını dile getirdi.
Zelenskiy, bunları gerekçe göstererek Moskova’ya yaptırım baskısının arttırılması çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB) son olarak 16 Aralık 2022 tarihinde Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketini yürürlüğe koymuştu. Bir süre sonra AB’de Rusya’ya karşı onuncu yaptırım paketinin de kabul edilme ihtimali konuşulmaya başladı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sijarto 23 Ocak’ta, önceki kısıtlamalar Avrupa'yı çıkmaza soktuğu için Rusya'ya karşı onuncu bir yaptırım paketinin kabul edilmesinin ‘büyük bir hata’ olacağını ifade etmişti.