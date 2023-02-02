https://sputniknews.com.tr/20230202/zelenskiy-sikayet-etti-rusya-yaptirimlara-cok-hizli-uyum-sagliyor-1066503942.html

Zelenskiy şikayet etti: Rusya yaptırımlara çok hızlı uyum sağlıyor

Zelenskiy şikayet etti: Rusya yaptırımlara çok hızlı uyum sağlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yaptırımlara daha hızlı uyum sağladığından, Avrupa'nın ise yeni kısıtlamalar getirme hızını... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T19:48+0300

2023-02-02T19:48+0300

2023-02-02T19:48+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/18/1054197631_0:970:1200:1645_1920x0_80_0_0_56168b7fccc501bfe28e5dd8c59fe2c9.jpg

Gazeta.ru’nun haberine göre Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, bir grup Avrupalı komisyon üyesiyle birlikte Kiev'e gelen Avrupa Komisyonu (AK) başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında Rusya'nın yaptırımlara daha hızlı uyum sağladığını, Avrupa'nın ise yeni kısıtlamalar getirme hızını yavaşlattığını ifade etti.“Şu anda Avrupa'nın yaptırım temposunun bir parça yavaşladığını görüyoruz” diyen Zelenskiy, aynı zamanda Rusya tarafının kısıtlamalara hızlı bir şekilde uyum sağladığını dile getirdi.Zelenskiy, bunları gerekçe göstererek Moskova’ya yaptırım baskısının arttırılması çağrısında bulundu.Avrupa Birliği (AB) son olarak 16 Aralık 2022 tarihinde Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketini yürürlüğe koymuştu. Bir süre sonra AB’de Rusya’ya karşı onuncu yaptırım paketinin de kabul edilme ihtimali konuşulmaya başladı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sijarto 23 Ocak’ta, önceki kısıtlamalar Avrupa'yı çıkmaza soktuğu için Rusya'ya karşı onuncu bir yaptırım paketinin kabul edilmesinin ‘büyük bir hata’ olacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230118/macaristandan-yaptirim-ve-ablukalardan-karsilikli-saygiya-donme-cagrisi-1065894759.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, rusya