https://sputniknews.com.tr/20230202/transneft-drujba-petrol-boru-hattina-saldiri-duzenlendi-1066468459.html

Transneft: Drujba petrol boru hattına saldırı düzenlendi

Transneft: Drujba petrol boru hattına saldırı düzenlendi

Rus petrol şirketi Transneft, Drujba petrol boru hattının geçtiği petrol pompalama istasyonunun bombalandığını belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T00:08+0300

2023-02-02T00:08+0300

2023-02-02T00:08+0300

transneft

dünya

petrol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063464528_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31880c82a9ba6d876e08a7f195893da8.jpg

Bryansk Bölgesi’nin Novozıbkov ilçesinde bulunan petrol pompalama istasyona saldırının 31 Ocak akşam saatlerinde gerçekleştiği bildirilirken boru hattının normal çalışmaya devam ettiği, saldırıda kimsenin zarar görmediği kaydedildi.Bransk Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırı sonucu iki yerleşimin elektriğinin kesildiğini, sorunun birkaç saat içerisinde giderildiğini açıkladı.‘Drujba üzerinden petrol sevkiyatında sorun yok’Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, basın mensuplarına açıklamasında, “Henüz Transneft’ten bir bilgi gelmedi. Bu da henüz hiçbir sorun olmadığı anlamına geliyor. Orada muhtemelen bir hasar vardır, ama petrol boru hattının çalışmalarını etkilemedi” diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

transneft, petrol