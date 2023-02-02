https://sputniknews.com.tr/20230202/transneft-drujba-petrol-boru-hattina-saldiri-duzenlendi-1066468459.html
Transneft: Drujba petrol boru hattına saldırı düzenlendi
Transneft: Drujba petrol boru hattına saldırı düzenlendi
Rus petrol şirketi Transneft, Drujba petrol boru hattının geçtiği petrol pompalama istasyonunun bombalandığını belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T00:08+0300
2023-02-02T00:08+0300
2023-02-02T00:08+0300
transneft
dünya
petrol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063464528_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31880c82a9ba6d876e08a7f195893da8.jpg
Bryansk Bölgesi’nin Novozıbkov ilçesinde bulunan petrol pompalama istasyona saldırının 31 Ocak akşam saatlerinde gerçekleştiği bildirilirken boru hattının normal çalışmaya devam ettiği, saldırıda kimsenin zarar görmediği kaydedildi.Bransk Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırı sonucu iki yerleşimin elektriğinin kesildiğini, sorunun birkaç saat içerisinde giderildiğini açıkladı.‘Drujba üzerinden petrol sevkiyatında sorun yok’Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, basın mensuplarına açıklamasında, “Henüz Transneft’ten bir bilgi gelmedi. Bu da henüz hiçbir sorun olmadığı anlamına geliyor. Orada muhtemelen bir hasar vardır, ama petrol boru hattının çalışmalarını etkilemedi” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063464528_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_484ed44e597fcc85711494038d110c28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
transneft, petrol
Transneft: Drujba petrol boru hattına saldırı düzenlendi
Abone ol
Rus petrol şirketi Transneft, Drujba petrol boru hattının geçtiği petrol pompalama istasyonunun bombalandığını belirtti.
Bryansk Bölgesi’nin Novozıbkov ilçesinde bulunan petrol pompalama istasyona saldırının 31 Ocak akşam saatlerinde gerçekleştiği bildirilirken boru hattının normal çalışmaya devam ettiği, saldırıda kimsenin zarar görmediği kaydedildi.
Bransk Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırı sonucu iki yerleşimin elektriğinin kesildiğini, sorunun birkaç saat içerisinde giderildiğini açıkladı.
‘Drujba üzerinden petrol sevkiyatında sorun yok’
Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, basın mensuplarına açıklamasında, “Henüz Transneft’ten bir bilgi gelmedi. Bu da henüz hiçbir sorun olmadığı anlamına geliyor. Orada muhtemelen bir hasar vardır, ama petrol boru hattının çalışmalarını etkilemedi” diye konuştu.