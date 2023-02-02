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https://sputniknews.com.tr/20230202/transneft-drujba-petrol-boru-hattina-saldiri-duzenlendi-1066468459.html
Transneft: Drujba petrol boru hattına saldırı düzenlendi
Transneft: Drujba petrol boru hattına saldırı düzenlendi
Rus petrol şirketi Transneft, Drujba petrol boru hattının geçtiği petrol pompalama istasyonunun bombalandığını belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
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transneft
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Bryansk Bölgesi’nin Novozıbkov ilçesinde bulunan petrol pompalama istasyona saldırının 31 Ocak akşam saatlerinde gerçekleştiği bildirilirken boru hattının normal çalışmaya devam ettiği, saldırıda kimsenin zarar görmediği kaydedildi.Bransk Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırı sonucu iki yerleşimin elektriğinin kesildiğini, sorunun birkaç saat içerisinde giderildiğini açıkladı.‘Drujba üzerinden petrol sevkiyatında sorun yok’Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, basın mensuplarına açıklamasında, “Henüz Transneft’ten bir bilgi gelmedi. Bu da henüz hiçbir sorun olmadığı anlamına geliyor. Orada muhtemelen bir hasar vardır, ama petrol boru hattının çalışmalarını etkilemedi” diye konuştu.
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transneft, petrol

Transneft: Drujba petrol boru hattına saldırı düzenlendi

00:08 02.02.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Multimedya arşivine gidinTransneft
Transneft - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Rus petrol şirketi Transneft, Drujba petrol boru hattının geçtiği petrol pompalama istasyonunun bombalandığını belirtti.
Bryansk Bölgesi’nin Novozıbkov ilçesinde bulunan petrol pompalama istasyona saldırının 31 Ocak akşam saatlerinde gerçekleştiği bildirilirken boru hattının normal çalışmaya devam ettiği, saldırıda kimsenin zarar görmediği kaydedildi.
Bransk Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırı sonucu iki yerleşimin elektriğinin kesildiğini, sorunun birkaç saat içerisinde giderildiğini açıkladı.

‘Drujba üzerinden petrol sevkiyatında sorun yok’

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, basın mensuplarına açıklamasında, “Henüz Transneft’ten bir bilgi gelmedi. Bu da henüz hiçbir sorun olmadığı anlamına geliyor. Orada muhtemelen bir hasar vardır, ama petrol boru hattının çalışmalarını etkilemedi” diye konuştu.
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