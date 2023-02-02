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https://sputniknews.com.tr/20230202/stavridisin-turkiye-aciklamasi-batinin-demokrasiyle-ilgili-carpik-ayrimci-anlayisini-yansitiyor-1066498374.html
‘Stavridis'in Türkiye açıklaması Batı'nın demokrasiyle ilgili çarpık, ayrımcı anlayışını yansıtıyor’
‘Stavridis'in Türkiye açıklaması Batı'nın demokrasiyle ilgili çarpık, ayrımcı anlayışını yansıtıyor’
Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı James Stavridis’in Türkiye’yle ilgili sözlerini değerlendiren Rus askeri uzman Koşkin, Stavridis’in açıklamasının... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T18:50+0300
2023-02-02T18:52+0300
james stavridis
görüş
nato genel sekreteri jens stoltenberg
nato
türkiye
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Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin katiyen İsveç’in NATO üyeliğine karşı olmasının birdenbire ortaya çıkmadığına işaret ederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:NATO’nun ana gücünün ve çekirdeğinin ABD olduğunu anımsatan Koşkin, günümüzde ittifakın ABD’nin elindeki askeri ve siyasi araç olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
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james stavridis, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato, türkiye
james stavridis, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato, türkiye

‘Stavridis'in Türkiye açıklaması Batı'nın demokrasiyle ilgili çarpık, ayrımcı anlayışını yansıtıyor’

18:50 02.02.2023 (güncellendi: 18:52 02.02.2023)
© AFP 2023 / Laura BoushnakJames Stavridis
James Stavridis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / Laura Boushnak
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Amur Gadjiev
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Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı James Stavridis’in Türkiye’yle ilgili sözlerini değerlendiren Rus askeri uzman Koşkin, Stavridis’in açıklamasının tarafsız olmaktan uzak ve Batı’nın demokrasiyle ilgili çarpık ve ayrımcı anlayışını yansıttığını belirtti.
Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin katiyen İsveç’in NATO üyeliğine karşı olmasının birdenbire ortaya çıkmadığına işaret ederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Bu, İslam âleminde büyük endişelere yol açan Stockholm’deki tatsız ve saygısızlık dolu olayların ardından yaşandı. Aynı zamanda ilginçtir ki, Stockholm'de Tevrat'ı yakmayı teklif ettiklerinde İsveç makamları bunu reddetti. Peki o zaman Kuran'ı yakanları neden korudular? Demek ki demokrasileri herkes için değilmiş. Bu demokrasi anlayışı kesinlikle çarpık. İsveç’teki olaylardan sonra başka gelişme olamaz. Türkiye vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Erdoğan'ın İsveç politikasına destek verdiğini düşünüyorum. Ankara'nın talepleri oldukça makul ve yasal. Aslında Türk halkının sürdüğü bu taleplere NATO içinde saygı duyulmalı. Bu nedenle Stavridis’in açıklamasının tarafsızlıktan uzak olduğunu düşünüyorum. Bu sözler, Batı’nın demokrasiyle ilgili oldukça çarpık ve ayrımcı anlayışını yansıtıyor.”
NATO’nun ana gücünün ve çekirdeğinin ABD olduğunu anımsatan Koşkin, günümüzde ittifakın ABD’nin elindeki askeri ve siyasi araç olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu tam da emekli ABD’li amiral olan James Stavridis gibi insanlar sayesinde sağlanıyor. Bu tür insanlar için Türkiye gibi artan dış politika bağımsızlığına sahip ülkeler sorun teşkil ediyor. İşte bu insanlar, tüm var gücüyle Türkiye üzerinde baskı kurmaya ve ABD’nin çıkarlarının hizmetine sunmaya çalışıyorlar. Ancak bu süreçleri tersine çeviremeyecekler. Ankara asksine Washington ve Brüksel'den uzaklaşmaya devam edecek çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarları bunu gerektiriyor.”
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