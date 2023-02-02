‘Stavridis'in Türkiye açıklaması Batı'nın demokrasiyle ilgili çarpık, ayrımcı anlayışını yansıtıyor’

“Bu, İslam âleminde büyük endişelere yol açan Stockholm’deki tatsız ve saygısızlık dolu olayların ardından yaşandı. Aynı zamanda ilginçtir ki, Stockholm'de Tevrat'ı yakmayı teklif ettiklerinde İsveç makamları bunu reddetti. Peki o zaman Kuran'ı yakanları neden korudular? Demek ki demokrasileri herkes için değilmiş. Bu demokrasi anlayışı kesinlikle çarpık. İsveç’teki olaylardan sonra başka gelişme olamaz. Türkiye vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Erdoğan'ın İsveç politikasına destek verdiğini düşünüyorum. Ankara'nın talepleri oldukça makul ve yasal. Aslında Türk halkının sürdüğü bu taleplere NATO içinde saygı duyulmalı. Bu nedenle Stavridis’in açıklamasının tarafsızlıktan uzak olduğunu düşünüyorum. Bu sözler, Batı’nın demokrasiyle ilgili oldukça çarpık ve ayrımcı anlayışını yansıtıyor.”