https://sputniknews.com.tr/20230202/sislide-ayagi-yuruyen-merdivene-takilan-cocugun-3-parmagi-koptu-1066505365.html
Şişli'de ayağı yürüyen merdivene takılan çocuğun 3 parmağı koptu
Şişli'de ayağı yürüyen merdivene takılan çocuğun 3 parmağı koptu
Şişli'de, bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivene ayağının sıkışması sonucu 3 parmağı kopan yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T20:52+0300
2023-02-02T20:52+0300
2023-02-02T20:52+0300
türkiye
şişli
yürüyen merdiven
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Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde Filipinler uyruklu 7 yaşındaki A.M.L'nin sağ ayağı yürüyen merdivene sıkıştı.Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğun ayağındaki 3 parmağı koptu.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
türkiye
şişli
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şişli, yürüyen merdiven
Şişli'de ayağı yürüyen merdivene takılan çocuğun 3 parmağı koptu
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Şişli'de, bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivene ayağının sıkışması sonucu 3 parmağı kopan yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde Filipinler uyruklu 7 yaşındaki A.M.L'nin sağ ayağı yürüyen merdivene sıkıştı.
Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğun ayağındaki 3 parmağı koptu.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.