https://sputniknews.com.tr/20230202/shellden-yeni-rekor-kar-orani-115-yillik-tarihindeki-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1066484760.html

Shell'den rekor kâr oranı: 115 yıllık tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı

Shell'den rekor kâr oranı: 115 yıllık tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı

Shell, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında uygulanan yaptırımlar nedeniyle yaşanan enerji krizinin ardından rekor yıllık kar açıkladı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T12:38+0300

2023-02-02T12:38+0300

2023-02-02T12:44+0300

shell

ekonomi

kar

rekor

enerji

enerji krizi

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Kar oranı, 2022'de 39.9 milyar dolara ulaşarak geçen yılın toplamını ikiye katladı ve 115 yıllık tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Enerji firmaları, Ukrayna operasyonunun ardından petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesinden bu yana rekor kazançlar elde etti. Hanehalkları artan faturalarla mücadele ederken, şirketler üzerinde daha fazla vergi ödemeleri için baskı oluşturdu. Geçen yıl İngiltere hükümeti, gaz ve elektrik faturalarını düşürme planını finanse etmeye yardımcı olmak için firmaların kârları üzerinden Enerji Karları Vergisi adı verilen bir vergi ilan etmişti.Yükselen gıda fiyatlarıyla birlikte, fiyatların yükselme hızı olan enflasyonu 40 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Hükümetin beklenmedik vergisine rağmen Shell daha önce, bu yıl herhangi bir Birleşik Krallık vergisi ödemeyi beklemediğini açıklamıştı.Shell, gelirinin yalnızca yaklaşık yüzde 5'ini İngiltere'den elde ediyor, geri kalanı diğer yetki alanlarında yapılıyor ve vergilendiriliyor. Ancak bu, şirket karlarında yeni bir rekor kıran İngiltere merkezli bu şirketin daha fazla ödemesi gerektiğini düşünenleri ve harcadığından daha fazlasını ödemesini bekleyenleri tatmin edecek gibi görünmüyor. Mayıs ayında hükümet, Birleşik Krallık petrol ve gazının çıkarılmasından elde edilen karlar üzerinden beklenmedik bir vergi getirdi. Oran başlangıçta yüzde 25 olarak belirlenmişti, ancak şimdi yüzde 35'e yükseltildi. Ancak şirketler, kayıpları hesaba katarak veya Kuzey Denizi petrol platformlarının hizmet dışı bırakılması gibi şeylere harcama yaparak ödedikleri vergi miktarını azaltabiliyor.Bu, son yıllarda BP ve Shell gibi enerji devlerinin Birleşik Krallık'ta çok az vergi ödemesi veya hiç vergi ödememesi anlamına geliyor. Shell, beklenmedik yeni verginin bir sonucu olarak 2017'den bu yana ilk kez bu yılın başında Birleşik Krallık'ta vergi ödeyeceğini söyledi. Shell CEO'su Wael Sawan, firmanın en son sonuçlarının "Shell'in farklılaşmış portföyünün gücünü ve değişken bir dünyada müşterilerimize hayati enerji sağlama kapasitemizi gösterdiğini" söyledi.Şirket ayrıca, 2022'nin son üç ayında hissedarlarına 6.3 milyar dolar ödediğini ve 4 milyar dolar daha hisse geri alımı planladığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230102/petrol-fiyatlarindaki-artis-abd-devlerine-yaradi-exxon-ve-chevrondan-100-milyar-dolar-kar-1065295589.html

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shell, kar, rekor, enerji, enerji krizi