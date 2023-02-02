https://sputniknews.com.tr/20230202/saadet-partisi-basin-musaviri-uzgur-medyaya-yansiyan-varsayima-dayali-haberler-dogru-degildir-1066508273.html

Saadet Partisi Basın Müşaviri Uzgur: Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir

Saadet Partisi Basın Müşaviri Uzgur: Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir

Saadet Partisi Basın Müşaviri Uzgur, Genel Başkan Karamollaoğlu’nun Millet İttifakı liderlerine yaptığı ziyaretlere ilişkin haberlerle ilgili "Sayın genel... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T22:33+0300

2023-02-02T22:33+0300

2023-02-02T22:43+0300

saadet partisi

politika

temel karamollaoğlu

millet ittifakı

ismail saymaz

ahmet davutoğlu

ali babacan

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Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacımurat Uzgur, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelere dair yayınlanan bazı haberlerin doğru olmadığını açıkladı.Sosyal medyadan açıklama yapan Uzgur, Karamollaoğlu’nun Millet İttifakı’nın 13 Şubat’taki toplantısı için liderlere yaptığı ziyaretlerin mahremiyet içerisinde gerçekleştiğini belirtti.Hacımurat Uzgur, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:"Millet İttifakı ortaklarının bir araya geleceği 13 Şubat tarihindeki toplantının ev sahibi olarak liderleri ziyaret eden Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu' görüşmeleri bir mahremiyet çerçevesinde yürütmektedir. Görüşülen sayın genel başkanlara duyduğumuz saygı gereği, mahrem olan bu görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmemektedir. Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir.Milletimizin geleceğiyle ilgili yapılan bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar da inşallah hayırlı olacaktır."Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından “Saadet lideri Karamollaoğlu dün Davutoğlu ve Babacan’ı ziyaretinde, ilk kez Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider itiraz etmedi. Karamollaoğlu, bugün Kılıçdaroğlu ziyaretinde, ‘Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum’ dedi. Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun sözlerini dinledi ve herhangi bir karşılık vermedi. Karamollaoğlu, şu an Demokrat Parti lideriyle görüşüyor. Uysal’ın Kılıçdaroğlu’nu desteklediği biliniyor. İstikşafi görüşmelerin sürmesi bekleniyor” paylaşımı yapmıştı.

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saadet partisi, temel karamollaoğlu, millet ittifakı, ismail saymaz, ahmet davutoğlu, ali babacan