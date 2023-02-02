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https://sputniknews.com.tr/20230202/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-hafta-boyunca-31-milyar-dolar-artti-1066510417.html
Rusya’nın uluslararası rezervleri hafta boyunca 3.1 milyar dolar arttı
Rusya’nın uluslararası rezervleri hafta boyunca 3.1 milyar dolar arttı
Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerinin bir hafta içinde 3 milyar 100 milyon dolar arttığını belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T23:00+0300
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ekonomi
rusya
rezerv
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Rusya’nın uluslararası rezervleri, 27 Ocak 2023 tarihi itibariyle 597 milyar 700 milyon dolara ulaştı.Açıklamada, “Rezervler, değerini yükseltimi sayesinde, bir hafta içinde 3.1 milyar dolar veya yüzde 0.5 arttı” ifadesine yer verildi.Yatırım şirketi Capital Lab’ın ortağı Yevgeniy Şatov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, altın fiyatındaki artış ve yuanın dolar karşısında güçlenmesinin Rusya'nın uluslararası rezerv değerinin artmasına yol açtığını, bu nedenle rezervin dolar bazında arttığını açıkladı.
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rusya, rezerv, nakit rezerv
rusya, rezerv, nakit rezerv

Rusya’nın uluslararası rezervleri hafta boyunca 3.1 milyar dolar arttı

23:00 02.02.2023
© Sputnik / Mihail Voskresensky / Multimedya arşivine gidinRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Mihail Voskresensky
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Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerinin bir hafta içinde 3 milyar 100 milyon dolar arttığını belirtti.
Rusya’nın uluslararası rezervleri, 27 Ocak 2023 tarihi itibariyle 597 milyar 700 milyon dolara ulaştı.
Açıklamada, “Rezervler, değerini yükseltimi sayesinde, bir hafta içinde 3.1 milyar dolar veya yüzde 0.5 arttı” ifadesine yer verildi.
Yatırım şirketi Capital Lab’ın ortağı Yevgeniy Şatov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, altın fiyatındaki artış ve yuanın dolar karşısında güçlenmesinin Rusya'nın uluslararası rezerv değerinin artmasına yol açtığını, bu nedenle rezervin dolar bazında arttığını açıkladı.
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