https://sputniknews.com.tr/20230202/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-hafta-boyunca-31-milyar-dolar-artti-1066510417.html

Rusya’nın uluslararası rezervleri hafta boyunca 3.1 milyar dolar arttı

Rusya’nın uluslararası rezervleri hafta boyunca 3.1 milyar dolar arttı

Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerinin bir hafta içinde 3 milyar 100 milyon dolar arttığını belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T23:00+0300

2023-02-02T23:00+0300

2023-02-02T23:00+0300

ekonomi

rusya

rezerv

nakit rezerv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104228/56/1042285606_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_33f835e0cdbae1665754d085d60d2364.jpg

Rusya’nın uluslararası rezervleri, 27 Ocak 2023 tarihi itibariyle 597 milyar 700 milyon dolara ulaştı.Açıklamada, “Rezervler, değerini yükseltimi sayesinde, bir hafta içinde 3.1 milyar dolar veya yüzde 0.5 arttı” ifadesine yer verildi.Yatırım şirketi Capital Lab’ın ortağı Yevgeniy Şatov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, altın fiyatındaki artış ve yuanın dolar karşısında güçlenmesinin Rusya'nın uluslararası rezerv değerinin artmasına yol açtığını, bu nedenle rezervin dolar bazında arttığını açıkladı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rezerv, nakit rezerv