https://sputniknews.com.tr/20230202/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-hafta-boyunca-31-milyar-dolar-artti-1066510417.html
Rusya’nın uluslararası rezervleri hafta boyunca 3.1 milyar dolar arttı
Rusya’nın uluslararası rezervleri hafta boyunca 3.1 milyar dolar arttı
Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerinin bir hafta içinde 3 milyar 100 milyon dolar arttığını belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T23:00+0300
2023-02-02T23:00+0300
2023-02-02T23:00+0300
ekonomi
rusya
rezerv
nakit rezerv
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104228/56/1042285606_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_33f835e0cdbae1665754d085d60d2364.jpg
Rusya’nın uluslararası rezervleri, 27 Ocak 2023 tarihi itibariyle 597 milyar 700 milyon dolara ulaştı.Açıklamada, “Rezervler, değerini yükseltimi sayesinde, bir hafta içinde 3.1 milyar dolar veya yüzde 0.5 arttı” ifadesine yer verildi.Yatırım şirketi Capital Lab’ın ortağı Yevgeniy Şatov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, altın fiyatındaki artış ve yuanın dolar karşısında güçlenmesinin Rusya'nın uluslararası rezerv değerinin artmasına yol açtığını, bu nedenle rezervin dolar bazında arttığını açıkladı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104228/56/1042285606_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_f90b9bef1d076b31e4ae9e2acff202dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rezerv, nakit rezerv
rusya, rezerv, nakit rezerv
Rusya’nın uluslararası rezervleri hafta boyunca 3.1 milyar dolar arttı
Abone ol
Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerinin bir hafta içinde 3 milyar 100 milyon dolar arttığını belirtti.
Rusya’nın uluslararası rezervleri, 27 Ocak 2023 tarihi itibariyle 597 milyar 700 milyon dolara ulaştı.
Açıklamada, “Rezervler, değerini yükseltimi sayesinde, bir hafta içinde 3.1 milyar dolar veya yüzde 0.5 arttı” ifadesine yer verildi.
Yatırım şirketi Capital Lab’ın ortağı Yevgeniy Şatov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, altın fiyatındaki artış ve yuanın dolar karşısında güçlenmesinin Rusya'nın uluslararası rezerv değerinin artmasına yol açtığını, bu nedenle rezervin dolar bazında arttığını açıkladı.