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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ‘Rus sorununun ortadan kaldırılmasına’ karşı çıkmayacak olanlar var
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sputnik haber ajansına konuşuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sputnik haber ajansına konuşuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev'in dış politika ve... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T10:42+0300
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rusya
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sergey lavrov, sputnik, новый онлайн для белой редактуры, rusya, ukrayna, dmitriy kiselev
sergey lavrov, sputnik, новый онлайн для белой редактуры, rusya, ukrayna, dmitriy kiselev
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sputnik haber ajansına konuşuyor

10:42 02.02.2023 (güncellendi: 11:03 02.02.2023)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev'in dış politika ve uluslararası gündeme dair sorularını yanıtlıyor.
Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar Sputnik'in canlı anlatımında:
Başlıklar
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11:15 02.02.2023
"Jeopolitik bir savaşın merkezinde yer alıyoruz. Bununla beraber Batı’da da - böyle bir şans verilse - faşizmin geri dönmesine karşı çıkmayacak politikacılar var. Almanya’da Nazizmin yeniden doğmasına izin vermeyecek düzgün insanlar da var, ancak bahsettiğim ‘Rus sorununun ortadan kaldırılmasına’ karşı çıkmayacak olanlar da var."
11:10 02.02.2023
"ABD’nin kendi ‘üstünlüğüne’ ve ‘haklılığına’ olan inancı, Rusya’nın şu an Batı ile yaşadığı gerilimin ana sebebi. Batı, Rusya’yı on yıllar boyunca toparlanamayacağı bir yenilgiye uğratmaya çalışıyor. Bu, bir ‘Rus sorununu ortadan kaldırma’ girişimidir."
11:04 02.02.2023
"Rusya’nın amacı, Ukrayna güçlerini kendisi, kendi toprakları için güvenli olacak bir mesafeye geri itmek."
11:02 02.02.2023
"Kiev rejimine Batı tarafından gönderilen silahların menzili arttıkça, bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır."
10:58 02.02.2023
(Batı’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yaptırımlar ve Alman hükümetinin de uzun tartışmaların ardından bu ülkeye kendi yapımı Leopard 2 tankları göndermeyi kabul etmesine dair) "Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna’ya savaş uçağı göndermeyeceğini söylemiş olmasına rağmen kendisi görüşünü değiştirmesiyle bilinen biri."
10:53 02.02.2023
Rusya Dışişleri Bakanı, "Hepimiz Ukrayna ile yaşanan ihtilafın sona ermesini istiyoruz, ancak zaman başlıca faktör değil" diye konuştu.
10:51 02.02.2023
Lavrov, "Kimse Kiev'i Moskova ile müzakerelere geri dönmeye ikna etmeye çalışmıyor ve (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy, kendisi de bağımsız bir şahsiyet olduğunu düşünmüyor, zira sürekli manipüle ediliyor" dedi.
10:46 02.02.2023
Ukrayna’da süren askeri operasyona ilişkin ’Tüm bunlar ne zaman sona erecek? sorusuna yanıt veren Lavrov, "Askerin görevi işini yapmak, kayıpları en aza indirmek ve neyin ne zaman biteceğini düşünmemek" ifadelerini kullandı.
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