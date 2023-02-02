Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sputnik haber ajansına konuşuyor

"Jeopolitik bir savaşın merkezinde yer alıyoruz. Bununla beraber Batı’da da - böyle bir şans verilse - faşizmin geri dönmesine karşı çıkmayacak politikacılar var. Almanya’da Nazizmin yeniden doğmasına izin vermeyecek düzgün insanlar da var, ancak bahsettiğim ‘Rus sorununun ortadan kaldırılmasına’ karşı çıkmayacak olanlar da var."