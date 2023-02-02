https://sputniknews.com.tr/20230202/rus-yapimi-dort-marker-savas-robotu-donbassa-ulasti-1066490905.html

Rus yapımı dört ‘Marker’ savaş robotu Donbass'a ulaştı

Rus yapımı dört ‘Marker’ savaş robotu Donbass'a ulaştı

Dört adet ‘Marker’ robot platformunun Donbass’a ulaştığı, uzmanların robotların grup halinde savaşacak şekilde algoritmalarının üzerinde çalışmaya başladığı... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T16:15+0300

2023-02-02T16:15+0300

2023-02-02T16:18+0300

ukrayna krizi

‘marker’ robot platformu

donbass

donetsk

operasyon

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Rusya Devlet Uzay Ajansı Roscosmos’un eski başkanı ve ‘Çar Kurtları’ adlı askeri danışmanlar grubunun başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda dört adet ‘Marker’ robot platformunun Donbass’a ulaştığını, uzmanların robotların grup halinde savaşacak şekilde algoritmalarının üzerinde çalışmaya başladığını belirtti.Rogozin, “İlk dört ‘Marker’ robotu programa uygun olarak bölgeye ulaştı. Hedeflerin resimlerini yüklemeye, savaş robotlarının grup halinde savaşmasına yönelik algoritmaları test etmeye ve güçlü tanksavar silahları kurmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.Rogozin 15 Ocak tarihinde Marker robot platformlarının özel harekat bölgesinde test edilmeye başlandığını duyurmuştu.İleri Araştırma Vakfı'na bağlı Ulusal Robotik Teknolojileri ve Temel Unsurları Geliştirme Merkezi ve Androidnaya Tehnika adlı sivil toplum kuruluşunun ortak projesi olan Marker platformu, gelecekte savaş modelleri oluşturmaya yönelik bir kurucu olarak konumlandırılıyor.Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta bir su boru hattının daha yapımı tamamlandıRusya Savunma Bakanlığı Askeri İnşaat Kompleksi’nin Donbass'ta yeni bir su boru hattının yapımını tamamladığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İnşaat Kompleksi uzmanlarının Kipuçaya Krinitsa kuyuları ile Donetsk'teki Yujniy su toplama ünitesini birbirine bağladığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İnşaat Kompleksi uzmanları, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) sakinlerine temiz içme suyu sağlamak için bir su boru hattının daha yapımını tamamladı. Yeni hidrolik tesis, DHC'ye bağlı Kipuçaya Krinitsa köyündeki kuyular ile Donetsk kentindeki ‘Yujniy’ su toplama ünitesini birbirine bağladı” denildi.Önümüzdeki günlerde Donetsk sakinlerine günde 7 bin metreküp temiz artezyen suyunun verilmeye başlanacağı kaydedildi.Ekim 2022'de başlayan çalışmalar sırasında 36 kilometre uzunluğunda bir su boru hattı, pompa ve trafo merkezleri inşa edildi.Boru hattının devreye alınmasının ardından askeri inşaatçılar, Dokuçayevskiy bölgesindeki Şevçenkovskiy su toplama ünitesinden Donetsk'e yeni bir su boru hattı inşa etmeye başlayacak.

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‘marker’ robot platformu, donbass, donetsk, operasyon